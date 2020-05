Testiranje na 'koronu' svih koji idu u bolnice koštat će stotine milijuna kuna

Više od sto milijuna kuna dosad je novi koronavirus koštao hrvatsko zdravstvo koliko je u protekla dva mjeseca potrošeno na testiranja, bolovanja radi samoizolacije te bolničko liječenje oboljelih od tog virusa. Zaključno sa proteklim tjednom u Hrvatskoj je i dalje 15 931 osoba na bolovanju radi samoizolacije što je trošak od 34 milijuna kuna, a istovremeno proračun, pa tako ni onaj zdravstveni, ne puni se prema planu te se očekuje više milijardi manji priljev. Novi izniman trošak slijedi na račun epidemiološkog prijedloga da se na COVID 19 testiraju svi koji će ići na neke zahvate ili pretrage koje iziskuju boravak u bolnici o čemu nema jedinstvenog stava. Trenutna je to računica “korone” u zdravstvu koje se prošli tjedan počelo vraćati “ u normalu”, a što je bila tema online panela Večernjeg lista.

– Započeli smo pregovore u vezi financiranja cijelog našeg sustava, pokušavam sve napraviti da zdravstvo izdrži opterećenje. Morat ćemo potražiti pomoć Vlade i Ministarstva financija dabi uspjeli sa “koronom” završiti pozitivno. Svi pacijenti koji bi trebali biti hospitalizirani moraju doći negativni na koronavirus, a imamo oko 700 tisuća hospitalizacija godišnje plus dijagnostika koja to prati pa su to stotine milijuna kuna koje nismo računali izdvojiti. Morat ćemo od epidemiologa tražiti točne naputke, još uvijek je tu malo nesuglasica – rekao je dr. Lucian Vukelić, ravnatelj HZZO-a u Večernjakovu panelu dodajući da se smanjio priljev novca te da neće realizirati planiranih 27,5 milijardi kuna za financiranje zdravstva.

– Bit će smanjeno za par milijardi, a možda i više. Morat ćemo se pokrpati kako znamo i umijemo. Naravno da ćemo sa ministrom financija iskomunicirati i vidjeti kako dovesti fiskalnu godinu do kraja bez velikih potresa – poručio je ravnatelj Zavoda rekavši da će se za zdravstvo možda morati i zadužiti ovisno hoće li sustav ovo izdržati.

Prema podacima HZZO-a u ožujku ove godine napravljeno je 40 posto manje postupaka u zdravstvu u usporedbi sa lanjskim ožujkom. Pri tomu treba podsjetiti da je epidemija proglašena 11.ožujka stoga je zapravo u 20ak dana “epidemijskog ožujka” posao u zdravstvu pao za 40 posto odnosno u brojkama je to konkretno ovako – napravljeno je 1 711 234 dijagnostike i terapija manje!

Prošli ponedjeljak krenule su nadoknade o čemu je iz iskustva bolnice koju vodi govorila dr. Irena Hrstić, rekavši kako u toj ustanovi imaju za nadoknaditi 12 do 13 tisuća pregleda.

– Ovaj prvi tjedan je relativno dobar i na terenu se ne čuju velika nezadovoljstva, ali procjenjujem da se to može dogoditi nakon bar dva tjedna jer tek tada vidite svrsishodnost određene prijene. Zasad smo povećali ambulante i povećali dostupnost za A 5, podijelili liječnicima primarne e mail adrese, telefone, mobitele kako bi oni u svakom trenutku mogli dobiti bilo koju specijalistiku – rekla je dr. Hrstić. Uputnica A5 koju navodi ravnateljica bolnice u Puli takozvana je virtualna klinika, model na kojem će administracija inzistirati sve više, a koji za pacijente znači da će njihov obiteljski liječnik odnosno primarna sve nalaze i opise kroz sustav poslati specijalisti koji je potreban te dogovoriti treba li i što dalje, a bez odlaska pacijenta po uputnice, bez naručivanja, čekanja. Osim poštede po pacijenta, ubrzava se tako sustav, a smanjuje i rizik od COVID 19 i za pacijente i za zdravstvene radnike no nažalost i taj sustav ne funkcionira svugdje.

– No, što je sad problem, naprimjer u Split zahtijevaju da se ta uputnica i nalazi fizički donesu jer njihov informatički sustav nije prilagođen novim tehnologijama. Imamo djelomično problem i u Zagrebu, kad napišemo A5 moramo dobiti kontakt odjela kako bi ih obavijestili da smo poslali uputnicu – upozorila je dr. Ines Balint, obiteljska liječnica u ovom panelu.

Sve to pa i zdravstvo generalno funkcionira ovisno o mjestu boravka, rekla je Mirjam Jukić iz MS Tim Hrvatska rekavši da je jednako tako i sa A5 uputnicama te je zdravstvena skrb jednostavno uvijek bolja u većim bolničkim centrima. Dražen Vincek iz Hrvatske udruge leukemija i limfomi kroz ovaj razgovor, uz ostalo, upozorio je da ne funkcioniraju probiri i preventivni programi.

