Večer nakon napada u Zadru navodno viđen maskirani muškarac s nožem. Kruži snimka: 'Ne idi sama po mraku'

Drugu večer nakon stravičnog napada u Zadru na 45-godišnjakinju nožem koja je trčala na najpoznatijoj zadarskoj šetnici Karma, jedna je Zadranka vidjela maskiranu osobu koja je imala u ruci nož!? Podsjetimo, 45-godišnjakinja je srećom ostala živa jer je pobjegla u prve kuće nakon što ju je nožem u vrat ubo nepoznati muškarac navečer oko 20 sati 29.siječnja i još uvijek se oporavlja od teške rezne ozljede vrata u zadarskoj bolnici. Budući da policija nije našla počinitelja, a što nam je i u subotu potvrđeno, u Zadru je zavladala prava panika, a najnovija snimka koja je proslijeđena Večernjem listu o viđenju maskirane osobe s nožem u ruci drugu večer nakon napada, a koji dijele Zadrani, dodatno je sve šokirala.

"Samo da te upozorim…naletjela je… sinoć na neku maskiranu budalu s nožem u ruci…tamo negdi…Pobigla je i prijavila policiji, ali policija to ništa nije dala u javnost, pretpostavljaju da je to povezano s onim napadom na Karmi sto se dogodilo prije par dana, ali nema dokaza da je povezano, a nije se ništa tehnički dogodilo jer je uspila pobići, pa ništa nisu dali u javnost, ali čisto da znaš da ne ideš nigdi sama po mraku i da kažeš curama s kojima se družiš da ne idu same."

Ovo je otprilke sadržaj snimke koja nam je dostavljena i koja kruži među Zadranima, a za koju je Večernji list još u petak navečer tražio provjeru od policije. Nakon što su nam u petak i u subotu ujutro iz policije rekli kako nemaju evidentiranu tu prijavu, poslijepodne su nam rekli kako su dodatnom provjerom ipak utvrdili da je prijava bila. - Uvažavajući činjenicu da se radi o opsežnom kriminalističkom istraživanju koje se intenzivno i permanentno provodi, a u koje je uključen velik broj policijskih službenika i kriminalističkih Istražitelja, u interesu samog tijeka kriminalističkog istraživanja, nismo u mogućnosti iznositi dinamiku postupanja. Također, naglašavamo da je svaka informacija zaprimljena od strane građana provjerena te je naknadno utvrđeno da su policijski službenici postupali i provjeravali navode zaprimljenih saznanja od 30. siječnja u večernjim satima. O rezultatima provedenog kriminalističkog istraživanja, Policijska uprava zadarska pravovremeno će izvijestiti javnost - istakla je Ivana Grbin glasnogovornica zadarske policije.