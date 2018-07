Već sad je jasno: telekomi, gradovi i banke neće otpisivati dugove kao Vlada

Vlada se pohvalila da su oni, državne tvrtke i ustanove građanima otpisali 1,3 milijarde kuna dugova do 10.000 kuna, čime je ukupno deblokirano više od 6000 građana, a za više od 150.000 je umanjen dug. Otpisani su iznosi koji su dugovali državnim tvrtkama poput HEP-a, ministarstvima, Poreznoj upravi, institucijama poput Zavoda za zdravstveno osiguranje.

No, sad je pitanje hoće li ih slijediti i telekomi, gradovi i njihove tvrtke, banke i drugi, koji nemaju nikakvu obvezu otpisati dugove do 10.000 kuna, nego je Vlada samo apelirala na njih da učine isto što i državna tijela, pišu 24 sata. Već sad je jasno da neće svi otpisivati kao Vlada: bez ikakvih kriterija osim da je ovrha nastala do kraj prošle godine. Svi oni imaju rok od 60 dana da se odluče hoće li i kako otpisivati dugove.

U Vipnetu kažu da neće otpisivati dugove.

- Korisnike na vrijeme obavještavamo o dugovanjima te na taj način radimo prevenciju akumuliranja troškova. Također se trudimo izaći u susret našim korisnicima te u direktnom kontaktu s njima iznalazimo načine odnosno predlažemo prihvatljive modele podmirenja dugovanja. U ovom trenutku ne vidimo potrebu za promjenom dosadašnje poslovne prakse koja se odnosi na naplatu dospjelih, a nepodmirenih dugovanja fizičkih osoba - odgovaraju iz Vipneta.

U Hrvatskom telekomu kažu da će tek donijeti odluke, ali da će se voditi socijalnim kriterijima.

- Hrvatski Telekom podržava nastojanja Vlade RH u rješavanju problema građana s blokiranim računima, poglavito kada je riječ o socijalno ugroženim građanima. O kriterijima i načinu kojima će se Hrvatski Telekom pridružiti aktivnostima Vlade RH vezano za otpis dospjelih dugova, donijet će se poslovna odluka te će ista biti javno dostupna unutar rokova predviđenih zakonom - kažu u HT-u.

Iz Tele2 nisu odgovorili, a Hrvatska udruga banaka se poziva na socijalne kriterije i praksu, kako bi se pomoglo samo onima koji ni sad ni ubuduće ne mogu vraćati dugove. Traže i porezne stimulacije, ali napominju da banke već nude reprograme. Vlada je inače predvidjela poreznu olakšicu za otpis dugova, ali banke ističu da se time samo eliminiraju porezna davanja na gubitke, a ne i daju porezne stimulacije.

Gradovi će vjerojatno ići na dodatne socijalne kriterije, poput imovine ili prihoda po članu obitelji.

