Novost na sladolednoj sceni: Isprobajte ovih 10 novih cool sladoleda

U obiteljskom pakiranju, u kornetu, na štapiću ili u čašici, čokoladni, s vanilijom, orašastim plodovima ili voćni, s preljevom, mrvicama, kandiranim trešnjama, rumom, narančom, bazgom, pahuljicama riže... ili bez – jasno je da ih nismo uspjeli kušati baš sve – a nisu ni jeftini. No zna li se da se i u trgovačkim škrinjama kriju neki zanatski i industrijski “must have” sladoledi kojima većina preskupo naplaćenih kuglica na Jadranu nije ni do koljena, zaronili smo u najnoviju ponudu u trgovinama, u kojima se i Ledov Quattro s nabrijanom cijenom od 7,96 eura, kako su se nedavno obrušili mnogi, čini kao premija, a i svakoga ljeta uživamo u njegovim novim okusima.

Usto, 1650 ml sladoleda ili 925 g, dovoljno je za više od devet jadranskih kuglica prosječne cijene između 2,50 i 3 eura, dok ih morski prodavači magle na pojedinim destinacijama cijene i na 4,50-5. Svijet trenutačno zaluđuju inovacije poput Icecronea – sladoleda iz starinskog aparata u kroasanu, s preljevom od lješnjaka ili pistacije, s ekstra posipom od sitno sjeckane pistacije popularne londonske pekarnice British Patagonia. No mi ne moramo tako daleko da bismo se zaljubili u najnoviji sladoled Ice Donuts zagrebačkog Le Kolača, Icecroneova pandana u obliku tostirane krafne iz Bread Cluba sa sladoledom od čokolade, vanilije i pistacije, dok nam na “zagrebačkom” Krku, primjerice, nikad neće dosaditi “bezgrešni” kremozni Gelati D’oro Premium bez mlijeka, šećera, glutena, umjetnih boja i aroma...

Predivnim, božanstvenim, osvježavajućim u ove sparne dane, vrhunskim sladoledima top hrvatskih slastičarnica i sladoledarnica mana je samo ograničeni doseg, zato donosimo deset noviteta ovoga ljeta za šire mase koji su nas oduševili.

King Harmony (Ledo): Iako se na prvu čini da je i novi Ledov sladoled zahvatila “šrinkflacija”, skladno sljubljeni okusi unutarnjeg preljeva od pistacije i bobičastog voća i vanjskog preljeva od hrskave bijele čokolade osvaja na prvu. Kombinacija je stvorena za maksimalno uživanje, a za one kojima nije dovoljan samo jedan štapić, Ledo je pripremio i multipak pakiranje s tri komada. Čini se da ovo ljeto nekako dominiraju inovacije s bijelom čokoladom, pa onima koji vole jače čokoladne okuse preporučujemo “tvrd izvana, mekan iznutra” – Macho Tamnu čokoladu i naranču.

Quattro Nostalgija (Ledo): Baš kao i svaki Quattro sladoled, Quattro Nostalgija spaja četiri različita okusa koji čine jedinstvenu cjelinu, a ovog su puta to okusi djetinjstva nas malo starijih. Riječ je o Silk Milku, Snjeguljici, kao i dva okusa Ledoline – vanilija bourbon gorka višnja te čokolada gorka višnja koji jednostavno pozivaju na uživanje u obiteljskim trenucima ili s bliskim prijateljima.

Kornet Malina Cotton Candy (Ledo): Još jedna sladoledna slastica koja nas vraća u prošlost, ali će zasigurno imati više poklonika među novim klincima i klincezama. U njemu su spojeni okusi maline i šećerne vune, obogaćeni punjenjem i preljevom okusa bijele čokolade te čokoladiranim rižinim kuglicama u kornetu s bijelom čokoladom.

Monte štapić Cookie Crunch (Zott): Jedan od vodećih brendova u kategoriji mliječnih proizvoda Zott lani se prvi put predstavio tržištu u svom sladolednom obliku, a ovoga ljeta nastavlja s tim. Naravno, riječ je o Monte mliječnim desertima koji velike i male potrošače osvajaju već 25 godina, a naš trenutačni favorit je Monte štapić Cookie Crunch. Prepoznatljivi Monteov okus čokolade, mlijeka i lješnjaka preliven slojem najfinije bijele čokolade s komadićima hrskavog keksa, kao stvoren je za uživanje.

Magnum Double Starchaser (Unilever): Zapravo su dva okusa, tu je i Sunlover s preljevom od bijele čokolade i sušenog kokosa sa slojem umaka od manga i marakuje, no nama se dopao Starchaser koji se pojavljuje na štapiću i u kutiji. Preliven mliječnom čokoladom i karameliziranim kukuruzom s kokicama, sladoled s umakom od slane karamele dostojan je bdjenja na ovim vrućinama pod zvijezdama. Lansiranje je popraćeno aktualnom kampanjom pod nazivom “Pleasure is always ON”.

Duo belgijska čokolada & jagoda (Häagen-Dazs): Kao rezultat suradnje slavnog francuskog slastičara Pierre Herméa, kojega je Vogue prozvao Picassom slastica i čiji su macaronsi prava senzacija, te poznatog proizvođača sladoleda Häagen-Dazsa, sladoledoljupci u svijetu već imaju prilike kušati i tri zanimljiva spoja macaronsa – s jagodom i malinom, japanskim limunom te s ganacheom od dvostruke čokolade. Dva nova ljetna, kremasta okusa u nas su pak Häagen-Dazs duo belgijska čokolada & jagoda i Häagen-Dazs duo belgijska čokolada & vanilija, od kojih je duo belgijske čokolade i jagode, isprepleteni svilenkasto glatkim čokoladnim umakom i hrskavim komadićima čokolade, naš trenutačni favorit.

Ben & Jerry’s Sundae Oh My! Banoffee Pie! (Unilever): Ukusna kombinacija banane, karamele i keksa jedan je od najbolje ocijenjenih sladoleda u portfelju Ben & Jerry’sa. Kao inspiracija tradicionalnom brendu koji je 1978. krenuo iz sladoledarnice u prostoru nekadašnje benzinske crpke iz Vermonta, poslužila je poznata engleska slastica banoffee pita. Sladoled s pireom od banane, karamel pralinama, keksima, tučenim vrhnjem i desertnim kakao komadićima. Oh My! Banoffee Pie! kremaste teksture i skladnih okusa svidjet će se i onima kojima ni banana ni karamel možda ne bi bili prvi izbor.

Cheesecake & šumsko voće (Croccantino): Pelješki brend vrhunskog zanatskog sladoleda Croccantino, hit koji se zahvaljujući projektu “Startaj Hrvatska” ekskluzivno može naći u svim Interspar te nekim trgovinama Spar diljem Hrvatske doista zaslužuje pažnju. Croccantino ovoga ljeta dolazi s tri okusa ručno rađenih sladoleda, kojima su glavni adut prirodni sastojci najviše kvalitete s pasteriziranim mlijekom, svježim vrhnjem i bez umjetnih aroma – cheesecake & šumsko voće, piña colada te limun i cvijet kadulje. Piña colada sladoledni je koktel koji iznenađuje činjenicom da je u sladoledu i 2% alkohola, odnosno likera. No kad već možemo birati, naš favorit je kremasti cheesecake od svježeg krem-sira, s domaćim umakom od šumskog voća i hrskavim bezglutenskim mrvicama keksa, ispečenim od rižina brašna.

Premium After Eight (Gelatelli): Čokolade i sladoledi, vrhunski, a po pristupačnim cijenama, već su postali zaštitni znak još jednog trgovca u nas – Lidla. Znamo ljude koji bi se po ovim vrućinama i po “zvizdanu” uputili do najbliže prodavaonice po obiteljsko pakiranje kremaste bourbon vanilije, a iako se ljetos nude čak četiri sladoledna noviteta Gelatelli, od cheesecakea s umakom od višnje i komadića čokolade do korneta od višnje i čokoladnog duo fusiona, u raznim pakiranjima, izabrali smo hladan

i osvježavajući Gelatelli Premium After Eight, sladoled okusa metvice s čokoladnim keksom i u umaku od čokolade. Mi smo ga poslužili s grilanom lubenicom.

Mochi Ice cream slana karamela (Little Moons): Sladoled koji možda i nije sladoled, ali jest sladoled – barem tako mu kaže ime, ostavili smo za kraj. Riječ je o relativno novoj poslastici za koju su mnogi od nas tek nedavno čuli, a riječ je o desertu koji je nastao spajanjem tradicionalne japanske mochigome, odnosno slatkog rižinog brašna i sladolednih kuglica, a može se naći u pet različitih okusa u prodavaonicama Konzuma. Glas o malim kuglicama sladoleda britanskog brenda Little Moons, zamotanim u japanski mochi kolač od riže, svijetom se proširio zahvaljujući TikToku u vrijeme pandemije. Svaka kuglica Little Moonsa ima svega 32 grama i maksimalno 85 kalorija. Izvana ima ljusku od rižinog brašna koja je elastična, a unutra sladoled od prirodnih sastojaka, bogatog okusa i teksture. Dolazi u pakiranju od šest kuglica, a nas se dojmila slana karamela. Nakon što ga izvadite iz zamrzivača, obavezno pričekajte 5 minuta.

