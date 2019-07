Vatrogasac o stravičnoj nesreći na naplatnim kućicama: Tako što nismo vidjeli 10 godina

Zamjenik Vatrogasne postrojbe Sv. Ivan Zelina Kristijan Koščec opisao je stravičnu scenu na naplatnoj postaji Sveta Helena gdje se 35-godišnji vozač BMW-a punom brzinom zabio u automobil ispred sebe u kojem je teško ozlijeđena tročlana obitelj.

– Nekakvih 20 do 25 minuta smo vadili van 3 osobe. To je dosta brzo u uvjetima u kakvim smo se nalazili. Sve je bilo nagnječeno, stisnuto, jako teška intervencija. U zadnjih 10 godina nismo to vidjeli – rekao je vatrogasac Koščec.

Vatrogasci su vidjeli da je nakon nesreće netko iz BMW-a pokušao nešto uzeti. Neslužbeno se doznaje, otac vozača, pišu vijesti.hr.

– Vidjeli smo da policija samo sugerira nekom muškarcu da se makne od mjesta nesreće i da ne može uzimati ništa – kazao je Koščec.

Kada su stigli na intervenciju, vatrogasci su prvo željeli doći do dječaka, no nisu mogli jer je BMW bio na krovu Škode. Morali su ga prvo odvući i izrezati krov da bi mogli doći do majke i oca, a potom i do 7-godišnjaka.

– Otac i majka nisu bili pri svijesti s njima nismo komunicirali, s dječakom tek povremeno. On je govorio 'boli, boli' – prisjeća se Koščec.