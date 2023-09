'Varaždinska morska sol' i lavanda podijelile političare: 'Možda nije lokalno, ali nam se činilo lijepo'

Saborski zastupnik i šef varaždinskog HDZ-a Damir Habijan ismijao je odluku gradske vlasti da se kao protokolarni pokloni dijele morska sol i lavanda. Sarkastično je rekao da su polja oko aerodroma prepuna "varaždinske lavande", kao i što je obližnji Aquacity prepun "varaždinske soli".

- Svatko tko će dobiti te poklone u Gradu Varaždinu bit će jako sretan i ponijet će lijepe uspomene iz Varaždina s lavandom i morskom soli. Mislim da to dovoljno govori koliko ova gradska vlast vodi računa o poštovanju prema gradu Varaždinu. Svi znamo koliko ovdje ima OPG-ova kao i lokalnih umjetnika koji bi mogli napraviti lijep i kvalitetan protokolarni poklon – rekao je Habijan i upitao koja je poveznica morske soli i lavande s Varaždinom.

Neslužbene informacije govore kako je nabavka poklona naručena od "jedne osobe iz grada Kutine koja ima određene stranačke veze s nekim drugim ljudima". Habijan tvrdi da su tu pokloni već dijeljeni za vrijeme Špancirfesta. Zamjenik varaždinskog gradonačelnika Miroslav Marković (SDP) rekao je da su uoči Špancirfesta dobili ponudu jednog OPG-a za darove u posebno oblikovanoj kutiji s logotipom Grada, lavandom i morskom soli.

- Možda to nije lokalno, ali nam se sve činilo jako lijepo i to smo darovali veleposlanicima - kazao je Marković i dodao da su darovi stajali oko 1500 eura. Ne vidi problem u tome što je a vlasnik OPG-a iz Kutine član SDP-a.

- Mislim da bi se predsjednik HDZ-a trebao baviti Mihalićima, plinom za jedan cent i sličnim slučajevima u kojima se izvlače milijuni i milijarde iz države, državnih i lokalnih poduzeća, a na protokolarnim darovima za 1500 eura, za koji su nas svi pohvalili - rekao je Marković.

Habijan je komentirao i najavljeno povećanje cijene vrtića. Podsjetio je da je Vlada donijela odluku da se cijena dječjeg vrtića sufinancira na nacionalnoj razini.

- Smisao Vladine uredbe je da se smanji pritisak na budžet roditelja čija djeca idu u dječji vrtić i za očekivati je zapravo da Vlada i državna razina snose dio troškova za dječji vrtić. Onda se postavlja pitanje zbog čega gradska vlast unatoč tome povećava cijenu vrtića. Smisao ove uredbe je i da se oslobodi prostor za povećanje plaća ljudi koji rade u vrtićima i za eventualno nova ulaganje u dječje vrtiće, a ne da se to sufinanciranje 'utopi' u daljnje povećanje cijena koje Grad Varaždin najavljuje – rekao je Habijan i dodao da za roditelje koji imaju troje djece ili koji imaju djecu s poteškoćama u razvoju, cijena raste za 96 posto. To pokazuje određeno licemjerje i odgovor na to nismo dobili - zaključio je temu Habijan.

