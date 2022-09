Vakula najavljuje novu promjenu vremena: Stižu južina, obilne kiše, opet će rasti vodostaji rijeka...

Prognoze su do vikenda prilično postojane - do petka razmjerno svježe, osobito na kopnu tijekom često maglovitih jutara. I pritom na Jadranu sunčano uz još uglavnom u četvrtak jaku buru s olujnim udarima, a u većini unutrašnjosti promjenjiva naoblaka, u četvrtak uz gdjekoju kišnu kap, možda čak kratkotrajni pljusak praćen grmljavinom. Tijekom subote u unutrašnjosti jačanje jugozapadnjaka te sve češća kiša, osobito na Jadranu i područjima uz njega i obilnija. Na Jadranu će nevolje mnogima prouzročiti i jako jugo, gdjekad vjerojatno i olujno. Pritom će porasti temperatura zraka, osobito najniža tijekom noći i jutra, ali vjerojatno i napetosti u komunikaciji te se povećati brojnost zdravstvenih tegoba s obzirom na to da će biometeorološki uvjeti biti znatno nepovoljniji nego do petka, piše meteorolog Zoran Vakula za HRT.

A vrlo vjerojatno, gotovo pa sigurno, od nedjelje će ponovno rasti i vodostaji nekih rijeka na zapadu Hrvatske. Naravno, koliko će točno centimetara i gdje vodostaj porasti teško je i nezahvalno prognozirati ne samo više od 4 dana unaprijed, nego i samo dan, dva unaprijed. No, opasnost svakako postoji pa sljedećih dana valja pozornije pratiti vremenske i hidrološke prognoze DHMZ-a i Hrvatskih voda. Obilnije kiše ponovno će biti i u Sloveniji i u gorju, uključujući i Gorski kotar, gdje je ovaj mjesec već pala ponegdje i rekordna količina kiše, kaže Vakula.

Koliko će i četvrtak biti raznolik vjerojatno će ponajviše vidjeti oni u Slavoniji, Baranji i Srijemu, gdje se valja prilagoditi još jednom razmjerno svježem danu s najprije mjestimičnom maglom, zatim promjenjivom naoblakom i ponegdje slabom kišom, vjerojatno i grmljavinom. Razmjerno promjenjivo i u središnjoj Hrvatskoj, te za doba godine prohladno ili svježe - uz najnižu temperaturu zraka oko 4 °C, te najvišu 17 ili 18 °C. Ujutro u prometu oprez - ponegdje zbog magle, a poslijepodne moguće kiše, uglavnom uz Dravu i Muru. I u gorju prolazno dosta oblaka, ujutro i mjestimična magla, ali većinom suho. Na sjevernom Jadranu sunčano, osobito na otocima i vedro, ali još razmjerno vjetrovito, osobito u noći i ujutro uz često olujne udare bure. Najniža temperatura zraka uz more uglavnom od 9 do 13 °C, u unutrašnjosti od 2 do 5 °C, a najviša oko 20 °C, u gorju između 13 i 16 °C.

U Dalmaciji toplije, ali i dalje za doba godine razmjerno svježe, iako sunčano, uz more i pretežno vedro. U noći i ujutro još često jaka bura, mjestimice na udare i olujna, a danju uglavnom umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, uz obalu ponegdje i jugozapadni. I na stabilnom i većinom vedrom jugu Hrvatske do jutra vjetrovitije nego danju, uz more još i prijepodne umjereno valovito i valovito, poslije mirnije, temperature 22, 23 °C. Podjednaka će biti i najviša poslijepodnevna temperatura zraka, a jutarnja uglavnom od 10 do 14 °C.

U petak stabilno i razmjerno svježe, zatim južina, toplije, oblačnije, kišovitije...

U pretežno vedar petak još razmjerno svježe za doba godine, na Jadranu uz buru pa maestral, a za vikend jača jugo, osobito u nedjelju, kad ponegdje može biti i olujno. Uz sve više oblaka od subote će sve češće i obilnije kiše biti na sjevernom Jadranu, a od nedjelje i južnije. I diljem unutrašnjosti petak bez oborina, čak prevladavajuće sunčan, ali i dalje razmjerno svjež, ujutro uz mjestimičnu maglu, koja je moguća i u oblačniju te danju topliju subotu, tijekom koje malo kiše može pasti samo u gorju. U nedjelju nastavak južine, uz sve češću kišu, osobito u krajevima blizu mora.

