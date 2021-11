UZNEMIRUJUĆ VIDEO Zagledao se u nesreću na cesti, pa se zabio u auto vozača koji se isto zagledao

U ljudskoj je prirodi kad se dogodi nesreća da zastane i pogleda što se to dogodilo. Međutim, kad se to dogodi na cesti to može imati itekako ozbiljne posljedice što pokazuje i video nesreće u Španjolskoj.

- Obratite pažnju na cestu, ne skidajte pogled s ceste i kontrolirajte brzinu. Znatiželja može dovesti do nesreće. Znatiželja je uzrok jedne od tri nesreće sa smrtnih ishodom u Španjolskoj, ističe njihov Središnji prometni ured (DGT).

¡Mucho cuidado con el #efectomirón 👀⚠️!



👉Presta atención a la #carretera, no desvíes tu ojos de la vía y controla la #velocidad. La curiosidad puede dar lugar a nuevos siniestros. #CeroDistracción.



🔴La distracción causa 1 de cada 3 siniestros mortales💀 pic.twitter.com/rydICGA8cg — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) November 10, 2021

Objavljena snimka jedne takve nesreće pokazuje da kad se dogodi nesreća, treba nastaviti voziti normalno, bez neopravdanog smanjenja brzine, javlja HAKRevija.