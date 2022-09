Plenković potvrdio da se traži zamjena za šefa Vojne SOA-e: 'To će biti netko s odgovarajućim vještinama'

Premijer Andrej Plenković najavio je danas kako će dati svoj potpisa na zahtjev predsjednika RH Zorana Milanovića da se generala bojnika Ivicu Kindera razriješi dužnosti ravnatelja Vojne sigurnosno-obavještajne agencije (VSOA). Premijer je potvrdio kako je po povratku iz SAD-a pročitao izvješće o unutarnjem nadzoru koji je pokazao kako je dio djelatnika VSOA-e nezakonito trošio novac u vojnim misijama.

- Ja sam danas pozvao na sastanak ravnatelja Kindera i suglasili smo se, s obzirom na uočene nezakonitosti i nepravilnosti niza djelatnika u okviru VSOA-e, da ćemo ga razriješiti te dužnosti - kazao je Plenković nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a.

Napomenuo je pritom kako, po njegovim saznanjima i onom što mu je ravnatelj Agencije sam kazao, nema izravne odgovornosti ili koristi koje bi Kinder osobno izvukao iz utvrđenih nezakonitosti, što znači da ravnatelj odlazi zbog "zapovjedne odgovornosti".

Premijer je izvijestio i kako je dogovoreno da će Kinder dužnost na vrhu VSOA-e obnašati dok s Milanovićem ne dogovori njegovu zamjenu, budući da je za imenovanje novog ravnatelja po zakonu nužna suglasnost oko imena koje predlaže ministar obrane.

Plenkovićevo pristajanje na postupak razrješenja Kindera koji je Milanović već pokrenuo svojevrsno je iznenađenje, budući da je riječ o prvom suglasju između predsjednika države i Vlade kroz niz mjeseci.

Podsjetio je kako je Kinder na tu dužnost izabran prije sedam godina i tada su ga izabrali bivša predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović i tadašnji premijer Zoran Milanović. Dodao je i da su mu prije tri godine Grabar-Kitarović i on kao premijer produžili to povjerenje, ali u sadašnjoj situaciji nema mjesta da on ostane na toj dužnosti.

- On je to i sam danas vrlo jasno rekao i komunicirao. Mi ćemo pronaći osobe koja ima odgovarajuće vještine - kazao je. Smatra da će se ta osoba pronaći u idućih nekoliko dana ili tjedana. Plenković je rekao i da imaju već nekoga predložiti za tu funkciju, ali nije želio reći o kome se radi.

Inače, predsjednik Republike Zoran Milanović uputio je prošli dopis premijeru Andreju Plenkoviću kojim je pokrenuo postupak za razrješenje general bojnika Ivice Kindera s dužnosti ravnatelja Vojno sigurnosno-obavještajne agencije (VSOA) zbog nezakonitog trošenja državnog novca. U Uredu predsjednika ističu da Milanović smatra kako ravnatelj VSOA-e, kao osoba odgovorna za funkcioniranje Agencije, ne može više obavljati tu dužnost nakon što su u izvješću Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost (UVNS) o Izvanrednom neposrednom stručnom nadzoru VSOA-e navedene opsežne i teške povrede.

Premijer Andrej Plenković komentirao je danas i druge aktualne teme, uključujući nove uprave Ine. U vezi s kandidaturom Hrvoja Šimovića za upravu Ine, kaže, nema ništa sporno.

- Čovjek je ugledan profesor i nema veze s nezakonitim radnjama koje su se dogodile u Ini - dodaje.

Osvrnuo se i na rezultate izbora u Italiji. - Poštujemo rezultate, sukladno očekivanjima. Imaju više nego uvjerljivu većinu, čestitam pobjednicima. Nakon formiranja vlasti stupit ćemo u kontakt - kaže.

Sa Christianom Schmidtom su, kaže, razgovarali mjesecima. - Kada se u proces uključio Milanović, on ga je toliko izvrijeđao da, kada je čuo što je izgovorio, vjerojatno splasnuo entuzijazam da ispravi nepravde - kaže te ističe kako je Milanović prema njemu Schmidtu imao "destruktivne napade".

- Smatramo da Schmidt i dalje može ispraviti loše odluke njegovih prethodnika i nadam se ignorirati uvrede Milanovića prema njemu - kaže i navodi kako su ga Milanovićeve izjave "gurnule u suprotnom smjeru".

Plenković je najavio i nove cijene goriva. - Ponovno je za desetak lipa smanjena cijena i benzina i dizela, ostao je zamrznut plavi dizel - istaknuo je, a više o novim cijenama pročitajte OVDJE.

