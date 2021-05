Tomašević: Mi ne želimo 'fejkat' javne natječaje, nikome nismo obećali da će biti pročelnik

Kandidat za gradonačelnika Zagreba Tomislav Tomašević i kandidati za zamjenicu i zamjenika gradonačelnika Danijela Dolenec i Luka Korlaet održali su konferenciju za novinare. Tomašević je kazao da će ići u preustroj gradske uprave te da više neće biti 27 gradskih ureda. Kazao je da će SDP-om pregovori početi tek nakon drugog kruga izbora. Naglasio je da će voditi i dalje pozitivnu kampanju i baviti se gradskim problemima.

"Hvala svi Zagrepčankama i Zagrepčanima i bez obzira što prednost izgleda golema mi ćemo dati sve od sebe u drugom krugu. Fokusirat ćemo se na razne teme, ići ćemo po kvartovima, razgovarat ćemo s ljudima o problemima Osvojili smo 23 od 47 mandata u Skupštini. Za većini će dugoročno biti potrebno 25. Očekujem da ćemo to imati. Čestitam svim kandidatima za Skupštinu. Očekujem stabilnu većinu sa strankama od centra prema lijevo. To je zapravo jedino SDP. Očekujemo da ćemo se s njima dogovoriti. Bez nas se neće moći donijeti niti jedna odluka, no tražit ćemo konsenzus sa svima", kazao je Tomašević. Zahvalio je svima koji su mu dali podršku za drugi krug kao i SDP-ovom Joškom Klisovićem.

"Pozivam i druge birače za dva tjedna, budući da bez obzira na veliku prednost nama je svaki glas ključan jer nam je potreban legitimitet za sve promjene", kazao je Tomašević.

"Razgovarat ćemo s SDP-om. Bit će dosta podmetanja ovih dana. Čuo sam se s Klisovićem, razgovore ćemo početi nakon drugog kruga izbora", kazao je Tomašević.

Mandati sadašnjih pročelnika

"Demokratska praksa to govori. Plenković je od direktora javnih poduzeća zatražio mandate. Naše je pravo da tražimo izvješća o njihovom radu. Naše je pravo da imenujemo nove pročelnike temeljem javnog natječaja, i nove direktore u Holdingu. Idemo u preustroj gradske uprave. Nisam vidio grad koji ima 27 gradskih ureda. Spajat ćemo urede. Nećemo ništa raditi što je financijski neodgovorno za grad. Oni koji rade svoj posao nemaju se čega bojati", kazao je.

"Javni natječaji su za pročelnike po zakonu nužni. Mi ne želimo fejkat javne natječaje. Nema niti jedne osobe kojoj smo obećali da će biti pročelnik", kazao je.

"Nismo se bavili drugim kandidatima tijekom kampanje. Iz te perspektive bavit ćemo se gradskim problemima, vodit ćemo kampanju pozitivno, a očito će naš protukandidat voditi kampanju koja se temelji na strahu", rekao je kakva će kampanja biti za drugi krug.

"Ništa ne očekujem od HDZ-a, s njima nećemo ići u formiranje većine, ali ćemo tražiti konsenzus sa svima", kazao je.

Napad Škore u izbornoj noći

"Mislim da je to taktika koja u Zagrebu ne prolazi i neće proći, to demoniziranje suparnika, mi se time nećemo baviti. HAKOM je utvrdio da je telefonski broj koji se koristio za blaćenje kandidata, da je tu agenciju unajmio Škoro i Domovinski pokret. Podsjetit ću vas i na druga podmetanja. Na sam dan izbora krenuli su SMS-ovi koji su poslani od nas javili smo DIP-u, HAKOM-u. Blokirani su bili ti brojevi", kazao je Tomašević.

Rekao je da će gradsku imovinu stavit u funkciju. "Ja mogu obećati da ćemo mi voditi ovaj grad na način da pokazujemo primjerom kako se svi trebaju voditi u gradskim poduzećima. Očekujemo da komunalni redari kažnjavaju sve, bez obzira o kome se radi, mene isto", rekao je Tomašević. "Ja ću što je više moguće na posao dolaziti pješice, javnim prijevozom ili biciklom", dodao je.

"Bitno je da se dizalice moraju vidjeti po gradu, da se vidi da je obnova krenula", dodao je. "Ne vidim da se Škoro bavio gradskim problemima. Ušao je zadnji u utrku, nakon što je preminuo Milan Bandić", rekao je.

