UŽIVO Miroslav Varga: ''Ja ne tvrdim da je kopirao, ja znam da je kopirao''

No samo dok je na ministarskoj funkciji. Čim više ne bude ministar, namjerava nastaviti akademsku karijeru, što je najavio na društvenim mrežama. "Tražene uvjete koje treba ispuniti svaki izvanredni profesor ispunjavam, a odustati od akademske karijere neću, već ću ovaj njezin djelić ostaviti po strani dok obavljam dužnost ministra i člana Vlade RH", poručio je Mario Banožić.

O slučaju koji je u javnosti podigao puno prašine za Večernji TV govori Miroslav Varga, stručnjak za digitalni marketing koji tvrdi da je ministar uzeo dio njegovih radova.

Zašto tvrdite da su slajdovi s vaših predavanja dio priručnika ministra Banožića?

Pa stvar je dosta jednostavna, osim nekakvog kopiranja slajdova, ono što je smiješno prekopirani su i tipfeleri. Znači onaj tko je to kopirao, kopirao je bez pameti i razuma. Jer nije problem uzet nečije, dapače, pa cijela znanost se zasniva na tome da nastaviš gdje je netko stao, nećeš ponovno izmišljati brojke, slova, rečenice i gramatiku, ali kad nastavljaš tamo gdje je netko stao onda valjda nastavljaš tako da ideš naprijed, da pridonosiš nećim novim, a ne da kopiraš stvari koje su zsatarjele i koje više ne vrijede.

Ono što je interesantno u tim kopijama, vi više ne možete naći iste googleove rezultate predraživanja kakvi su kod mene, a ono što je jedan od dokaza da je kopirano je da je rezultat koji je na slajdu, a ne ne mogu ga nazvati ni Banožićem, ni gospodinom, nego jednostavno autorom, jer strašno mi je to što je napravio, ali nema veze. To što je autor iskopirao rezultate kod googlea je jednostavno nemoguće, jer takav Google više ne postoji, takvi rezultati više ne postoje, to su rezultati iz 2013. godine. Google više ne izgleda tako, njegovi oglasi više ne izgledaju tako. Osim toga Google u svojim svim materijalima kaže na dva računala nećete dobiti iste rezultate, jer na njih utječe i lokacija i uređaj i povijest pretraživanja i niz drugih faktora.

Ona slika je nemoguće više da se danas dobije nego se mora od nekud iskopirat, a pošto se radi o slajdovima koji su po redosljedu i obliku toliko slični mojima ja ne tvrdim da je kopirao, ja znam da je kopirao.