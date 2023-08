Alarmantno stanje, voda kod Šoderice i dalje raste: 'Bujica je probila novo korito i stvorila rijeku'

Situacija u općini Drnje i mjestu Gabajeva Greda u općini Hlebine u Koprivničko-križevačkoj županiji za sada je pod kontrolom, a teško je predvidjeti kada se može očekivati vrhunac dravskog vodenog vala, izvijestili su u utorak rano ujutro načelnici tih općina.

Video: Drava prijeti kućama

Tijek događaja:

9:20 - Noć u općini Drnje u Koprivničko- križevačkoj županiji je prošla dobro, ali dodatni problem stvara puno jezero Šoderica i proboj Drave u legradskom dijelu, rekao je u utorak Hini načelnik općine Drnje Petar Dombaj.

"Sve je pod kontrolom u dijelu gdje smo se najviše bojali. No, dodatni problem nam stvara jezero Šoderica i proboj Drave na legradskom dijelu. To je ono što nitko nije mogao predvidjeti da će jezero Šoderica biti toliko puno vode. To nam stvara probleme u uzvodnom dijelu Glibokoga gdje smo kao zadnju opciju pustili protok vode prema Dravi", kazao je Dombaj.

I tijekom noći su s mehanizacijom na tom području radili obrambene nasipe kako bi zaštitili problematičan dio.

Naglasio je da, iako je noć prošla dobro i vodostaj pada, imaju problem s jezerom Šoderica koja se jako puni vodom, a prelit se može samo na njihovoj strani.

8:33 - Šoderica je i dalje u velikim problemima. Voda tamo nije prestala rasti. Kako kažu mještani za ePodravinu, raste po 7-8 centimetara na sat i došla je do vikendica. Najviše problema imaju vikendice u blizini Ronilačkog kluba, gdje mještani grade nasipe da se obrane.

8:28 - Uz Muru još uvijek na snazi izvanredna obrana od poplave. Uzvodno, najteže je uz Muru.

Izvanredna obrana od poplave je na snazi, ali je kod Murskog Središća vodostaj počeo padati. Opasno je nizvodno u Kotoribi gdje mještani dežuraju i pune vreće s pijeskom. Međimurski župan Matija Posavec rekao je za Hrvatski radio da imaju desetke kilometara branjenog područja, i što se tiče rijeke Drave i što se tiče rijeke Mure. U Pušćinama se dodatno utvrđuje nasip i postavljaju folije, a mještani i vatrogasci sudjeluju u postavljanju zečjih nasipa. Kuće su obranjene.

Stanje nizvodno od Zagreba se smiruje

Iako je Sava u Dubrovčaku srušila rekord iz 2014. pa su na kritičnim mjestima podignuti zečji nasipi, stanje u mjestima nizvodno od Zagreba se smiruje. Čini se da je na području Rugvice i Dubrovčana najgore prošlo pa više nije na snazi izvanredno stanje.

Dok vodostaji Save u gornjem toku padaju, vodeni val Drave raste. Stigao je u virovitički kraj, a vrhunac vodenog vala kod Osijeka očekuje se do petka.

GALERIJA Fotografije iz zraka poplavljenog sela Drnje

8:03 - Zbog navale Drave i dalje je kritično u Koprivničko-križevačkoj županiji, no stanje je pod kontrolom iako su nasipi na granici izdržljivosti, a u Drnju je voda probila zečje nasipe i ušla u dvorišta kuća. U Drnju se voda, koja je dosegnula 30 centimetara više od rekordnog vodostaja, probila kroz zečje nasipe u dvorišta obiteljskih kuća.

Stanovnici Dravske ulice potpuno su odsječeni od svijeta i od njih se može samo čamcima. Vatrogasci ojačavaju zečje nasipe i ispumpavaju vodu, no vode je toliko da ljudi ne vide gdje hodaju pa se događaju nezgode. Stanovnici romskog naselja, 33 osobe, evakuirane su u sportsku dvoranu. Nasip kod Hlebina pomalo propušta, stanovnicima pomaže 150 vojnika

Osim u Drnju, otvorilo se žarište i nizvodno, u Hlebinama, u Gabajevoj Gredi gdje nasip pomalo popušta dravsku vodu. U pomoć stanovnicima stiglo je 150 vojnika, istaknuo je načelnik Županijskog stožera Civilne zaštite Ratimir Ljubić i dodao da vojska pomaže i radi zajedno sa 100 vatrogasaca i 50 mještana koji su i dalje na terenu.

"Propusnost nije velika, ali preventive radi povećali smo broj ljudi i radi se s povećanim snagama da se sanira sve i da ne bi došlo do najgorega", rekao je Ljubić.

Nezapamćeni su prizori kod popularnog izletišta šoderica. Bujica je probila potpuno novo korito i stvorila rijeku koja se slijeva u jezero i plavi vikendice i kamp-kućice.

"Ni u najluđim snovima nismo očekivali ovakvu situaciju, da će se Drava preliti u ovoj točki. Inače se prelijevala 100-tinjak metara niže i ulazila u Šodericu, a ona je sada 100-tinjak metara prije ušla", rekao je načelnik općine Legrad Ivan Sabolić.

7:42 - Zbog vode na kolniku prekinut je promet na cestama:

- DC41 Drnje-Botovo-GP Gola;

- DC8 u podvožnjaku Žabica u Rijeci;

- zatvoren je nadvožnjak prema Savi kod Zaprešića;

- ŽC3041 u mjestu Bukevje;

- LC26126 Donja Dubrava (DC20)-Selnica Podravska;

- nerazvrstana cesta u mjestu Palanjek kod Siska;

- Brezovica-Botinec (Brezovička cesta).

7:39 - Na svojoj Facebook stranici općina Peteranec u Podravini objavila je da nisu uspjeli izbjeći poplavljivanje.

"Iako je branjena nasipima, Općina Peteranec nije uspjela izbjeći poplavljivanje. U noći s ponedjeljka na utorak, voda iz potoka Gliboki i starog toka Drave okružila je Starogradsku ulicu - Tore u Sigecu. Obje ceste su poplavljene i zatvorene. Tijekom jutra je došlo do ubrzanog porasta vode sa svih strana koja je samo kroz sat vremena porasla za 1 metar i nastavila rasti. Ubrzano dizanje vode dovelo je do poplave dijela kuća u najnižem dijelu ulice unatoč tome što su bile branjene zečjim nasipima. Dio stanovnika privremeno je evakuiran u Društveni dom u Sigecu, a dio pogođenih mještana smještaj je potražio kod susjeda i rodbine. Sve žurne službe daju od početka sve od sebe, no ova situacija nije, nažalost, bila branjiva. Što se tiče Komatnice i nadiranja vode, tamo je situacija pod kontrolom i nije došlo do izlijevanja. Općina Peteranec zahvaljuje svima na pomoći i želi istaknuti kako, zahvaljujući brzim reakcijama mještana i hitnih službi na terenu nema ljudskih žrtava već samo materijalne štete čija će procjena biti moguća tek kad se voda povuče", stoji u objavi.

7:37 - Povukla se voda sa šetnice u Murskom Središću, vatrogasci je čiste od blata. - Još malo i nakon četiri dana pupme se gase i možemo odahnuti! Šetnica se već pere... - kaže gradonačelnik Dražen Srpak.

6:54 - U 6 sati vodostaj Drave kod Botova počeo je padati i iznosi 601 centimetar.

6:00 - Vodostaj Drave kod Botova stagnira. U 5 sati vodostaj je iznosio 602 cm.

5:55 - Situacija u općini Drnje i mjestu Gabajeva Greda u općini Hlebine u Koprivničko-križevačkoj županiji za sada je pod kontrolom, a teško je predvidjeti kada se može očekivati vrhunac dravskog vodenog vala, izvijestili su u utorak rano ujutro načelnici tih općina. "Teško je procijeniti kada se može očekivati vrhunac vodenog vala, no radimo sve da se spriječi najcrnji scenarij, a to je da voda probije nasip", izjavila je za Hinu načelnica općine Hlebine Božica Trnski.

Apostrofirala je nadljudske napore brojnih angažiranih. Tu je oko 300-tinjak mještana, članovi dobrovoljnih vatrogasnih društava iz gotovo svih županijskih mjesta, u pomoć je pristiglo oko 150 pripadnika Hrvatske vojske, a tu su i članovi HGSS-a. Za obranu od poplave od vreća ispunjenih pijeskom grade se "bunari", a kako je navela Trnski, samo je u posljednjih nekoliko sati pristiglo devet kamiona pijeska, što odrađuju Hrvatske vode.

Da je situacija pod kontrolom, ali i da je teško procijeniti kada će doći do vrhunca vodenog vala, izjavio je i načelnik općine Drnje Petar Dombaj.

GALERIJA Poplava u Drnju

Predviđeni vrhunac vodostaja iznosi oko 650 centimetara, trenutno stanje je oko 620 centimetara, a dosadašnji rekord, zabilježen 2014. godine, iznosi 578 centimetara, rekao je Dombaj za Hinu, navevši i da su u lokalnoj Dravskoj ulici poplavljena pojedina dvorišta i pomoćni objekti, no ne i kuće. I on je apostrofirao važnu ulogu Hrvatskih voda, kao i veliku požrtvnovnost pripadnika javnih i dobrovoljnih vatrogasnih službi te županijske civilne zaštite.

Dramatično je u Drnju, od poplave se brane stotine kuća, sve žurne ekipe su na terenu, a ondje je i ekipa HRT-a. U Dnevniku 3 HTV-a novinar Ivica Grudiček izvijestio je najnovije informacije. - Dramatično je na potezu od Drnje-Hlebine. Ovdje su stotine pripadnika vatrogasaca, a 160 pripadnika Hrvatske vojske dolazi u Hlebine gdje je, kako doznajemo, nasip na nekoliko kritičnih mjesta puknuo i potrebno ga je hitno sanirati, rekao je.

5:50 - Zbog rekordnog vodostaja Drave postoji mogućnost poplavljivanja područje Općine Hlebine te su stoga u ponedjeljak poslijepodne u Gabajevu Gredu upućene dodatne snage Hrvatske vatrogasne zajednice, Hrvatske gorske službe spašavanja i Hrvatske vojske, izvijestilo je Ravnateljstvo CZ.

"Maksimalni napori u obrani od poplave poduzimaju se i u općini Drnje gdje se također po potrebi raspoređuju dodatne snage vatrogasaca i HGSS-a", objavili su iz Ravnateljstva civilne zaštite MUP-a na društvenim mrežama te istaknuli veliku pomoć građana koji su cijelo vrijeme potpora lokalnim operativnim snagama.

Pozivaju na poduzimanje adekvatnih mjere opreza u slučaju poplave u svrhu očuvanja vlastite sigurnosti i sigurnosti onih koji se nalaze u okolini.

Podsjećaju i kako se upute kojih se treba pridržavati u slučaju poplave nalaze se na službenoj stranici Ravnateljstva civilne zaštite.

Dok se u Drnju u Koprivničko-križevačkoj županiji vrhunac vodenog vala očekuje noćas, nizvodno u Gabajevoj Gredi, naselju u sastavu Općine Hlebine, nasip je počeo propuštati tijekom popodneva te se radi na njegovoj sanaciji.