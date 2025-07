Uživajte u sunčanom vremenu, evo kada stiže preokret: Meteorologinja najavila pljuskove s grmljavinom

Pretežno sunčano vrijeme očekuje se danas, no poslijepodne je uz jači razvoj oblaka uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre lokalno moguća kratkotrajna kiša ili poneki pljusak. Vjetar će biti slab, ponegdje do umjeren istočni i sjeveroistočni. Na Jadranu sjeverozapadni i jugozapadni, na sjevernom dijelu ujutro bura. Najviša temperatura zraka bit će uglavnom od 29 do 34 °C, navodi u vremenskoj prognozi Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Upozorenje je za danas izdano za Velebitski kanal zbog vjetra. "Iako su uobičajene i česte u ovoj regiji, očekuje se lokalno ili potencijalno opasne brzine vjetra koje uzrokuju valove rizične za manja plovila. Neiskusni pomorci, posebno oni koji upravljaju manjim brodovima, trebali bi izbjegavati plovidbu u tim uvjetima i obratiti pozornost na pomorsku prognozu te pri planiranju razmotriti vjetar i uvjete na moru. Moguće je da neki katamarani neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu", navodi DHMZ.

Idućih će dana biti djelomice ili pretežno sunčano i vruće. Uz umjeren razvoj oblaka na sjevernom Jadranu i u gorskim krajevima mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar na kopnu većinom slab, na Jadranu slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni, u četvrtak jugo. Upozorenje na toplinske valove izdano je za petak i subotu, za dijelove zemlje. Naime, za petak je umjereno upozorenje na snazi za područje Knina, Splita i Dubrovnika, a u subotu i za područje Osijeka, dok razina opasnosti kod Dubrovnika raste.

Za vikend se očekuje zamjetnija promjena vremena, vrlo vjerojatno uz lokalna olujna nevremena. "U nastavku radnog dijela tjedna na kopnu barem djelomice sunčano i vruće, ali ne i posve stabilno. Osobito u petak postoji mogućnost za lokalne pljuskove i grmljavinu, ponajviše u Gorskoj i središnjoj Hrvatskoj. Samo mjestimice će puhati umjeren jugozapadni i jugoistočni vjetar. Subota promjenjivija i nestabilnija, uz češće i izraženije pljuskove s grmljavinom, uz koje će u dijelu unutrašnjosti i osvježiti.

Na Jadranu će četvrtak mnogima biti najpovoljniji i najsunčaniji dan. Već u petak na sjevernom dijelu nestabilnije uz moguće mjestimične pljuskove s grmljavinom, koji su još vjerojatniji u subotu, kad su mogući i na srednjem Jadranu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, povremeno i jugo, ali uz nevere nije isključen i prolazno jači vjetar. Dani će i dalje biti vrući, a noći tople, štoviše i vrlo tople.", prognozirala je za HRT Katarina Katušić, mag. phys. iz DHMZ-a.