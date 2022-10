Uzdrmano savezništvo staro 70 godina utječe na rat: OPEC smanjio proizvodnju nafte, to pomaže Putinu i jača inflaciju

Zemlje OPEC-a predvođene Saudijskom Arabijom odlučile su smanjiti proizvodnju nafte idući tako izravno na ruku Rusiji koja će na taj način održati prihode od prodaje nafte potrebne za njezine ratne napore. Taj potez ima i dodatnu pozadinu, a to je što bi mogao dodatno podići inflaciju, kao što bi mogao dodatno poskupiti cijene goriva. Za predsjednika SAD-a Joea Bidena to je ozbiljan problem jer već tri mjeseca pokušava popraviti odnose s faktičnim liderom najmoćnije zemlje Bliskog istoka, princom Mohammedom bin Salmanom. Kako je poznato, zapadni je svijet Saudijsku Arabiju i samog princa Mohammada stavio pod ozbiljan pritisak zbog ljudskih prava u njegovoj zemlji, a pogotovo zbog svirepog ubojstva novinara Jamala Khashoggija. No, Biden i njegovi savjetnici morali su vidjeti da se tako nešto sprema još prije četiri godine kada su se za vrijeme Svjetskog prvenstva u Rusiji na vrlo prijateljski način susreli princ Mohammed i ruski predsjednik Vladimir Putin. Iako je tada predsjednik bio Donald Trump.