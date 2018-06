Uz oporbu, i vladajući SDSS, HDS, HSLS i HDSSB protiv Zakona o najmu stanova

Vladin prijedlog Zakona o najmu stanova dobio je protivnike i među vladajućim zastupnicima, pa su mu se nakon oporbe usprotivili i SDSS-ov Milorad Pupovac, ali i Klub zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a. Svi traže treće čitanje ovog prijedloga kako bi se barem malo popravio jer u sadašnjem obliku, naglašavaju, donijeti pravdu već nove nepravde.

Tijekom rasprave Pupovac je najavio da će imati tri amandmana i tražiti treće čitanje, a nakon rasprave to je poručio i HDS-ov Branko Hrg koji je uvjeren da se o tom zakonu sutra neće glasovati. Neslužbeno se jučer moglo čuti u Saboru da će se glasovanje odgoditi bar do idućeg petka kako bi se do tada pokušalo postići neki dogovor. Ako se ipak bude sutra glasovalo, Hrg je najavio da će glasovati protiv njega, ali ne misli rušiti kvorum niti raditi bilo kakav razdor u vladajućoj koaliciji.

- Zakon nije dobro pripremljen, nisu uvažene primjedbe koje smo davali u prvom čitanju, nije se postigla ravnoteža između vlasnika nekretnina i stanara u nekretninama i ne želimo da se ispravljanje nepravde radi na način da se radi drugima nepravda. Mi smo predali zahtjev za treće čitanje – kazao je Hrg koji vjeruje da će se uspjeti dogovoriti o trećem čitanju.