Uz granicu s BiH postavljeni plakati 'Dobrodošli u Hrvatsku' i 'Hrvatska puna mučenja'

Inicijativa za podršku izbjeglicama 'Dobrodošli!' u ponedjeljak je izvijestila kako su u Cisti Provo, nedaleko od granice s BiH, postavljeni jumbo plakati s natpisom "Welcome to Croatia" - "Croatia full of torture" ("Dobrodošli u Hrvatsku" - "Hrvatska puna mučenja").

Plakati su, kako poručuju u priopćenju, postavljeni nakon što je Europska komisija objavila da Hrvatska ispunjava uvjete za ulazak u Schengenski prostor. U ime ulaska u Schengen u Hrvatskoj je, tvrde, normalizirano i institucionalizirano nasilje, što je nedopustivo.

"Jumbo plakatima poručujemo da je istina izbjeglica i migranata koji su svakodnevno izloženi policijskoj represiji snažnija i glasnija od pendreka, rotirki i ćelija. Ljudi koji svakodnevno trpe udarce, uvrede i psovke, koji poznaju bol, glad i strah, govore vjerodostojnije o našoj zemlji od izlizanih turističkih slogana. Govore o represiji koja ne poznaje granice, o nasilju koje se prelijeva i na nas druge, o nasilju koje napada žene i djevojčice, zastrašuje transrodne i queer osobe, vrijeđa lezbijke i gejeve, mrzi Srbe i Rome, izgladnjuje radnice i radnike, mrvi siromašne i bezdomne, proganja aktiviste i novinare, mlati antifašiste i slobodare", poručuju aktivisti inicijative 'Dobrodošli!'.

Tom akcijom, kažu, žele poručiti da nikad neće pristati na takvo stanje stvari te nikad neće povjerovati policijskim lažima i neuvjerljivim priopćenjima.