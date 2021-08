Uvode se nacionalni ispiti za petaše i osmaše te probne mature

Probni ispiti državne mature koje će nova generacija maturanata pisati tijekom nastave, uvođenje nacionalnog ispita za učenike petih i osmih razreda u osamdeset osnovnih škola Hrvatske, završno uvođenje izmijenjenih kurikuluma u četvrte i osme razrede osnovnih, kao i u završne, četvrte razrede srednjih škola – najvažnije su novosti koje učenike očekuju u novoj školskoj 2021./2022. godini koja počinje u ponedjeljak.

Riječ je o trećoj školskoj pandemijskoj godini, a ova, kao i prošla školska godina, započinje fizičkom nastavom za sve učenike svih razreda i škola Hrvatske na kojoj će se inzistirati, što je to više moguće do samog njezina kraja – 21. lipnja 2022. godine.

Dopušteni treninzi, praksa...

U odnosu na prethodne dvije pandemijske školske godine vijest je da sada cijeli razredi neće odlaziti u izolacije pojavi li se među učenicima i nastavnicima zaraza – izolacija će se odnositi samo na učenike koji sjede u neposrednoj blizini zaraženog, a ove je školske godine dopušteno i miješanje djece i učenika različitih odgojno-obrazovnih skupina koji su slične dobi, i to pri provođenju dodatne i dopunske nastave, produženog boravka i slično.

Ove godine učenici će moći mijenjati učionice i kabinete za razliku od dosadašnje pandemijske prakse kada su uglavnom, ako su i imali fizičku nastavu, sjedili u istoj učionici bez obzira na to koji predmet imali. Učenici koji u svojim učionicama ne mogu držati propisani razmak nastavu će i dalje pratiti noseći maske, a ista se mjera odnosi i na nastavnike koji se do sada nisu odlučili cijepiti. Dakle, maske su na nastavi i u novoj školskoj godini obvezne za učenike od petog do osmog razreda osnovnih škola koji u svojim učionicama ne mogu biti razmaknuti 1,5 m, kao i za učenike srednjih škola u kojima nije moguće osigurati razmak od dva metra – ako se zadovolje ti preduvjeti, učenici ne trebaju imati maske u školi.

Promjena u odnosu na prethodne pandemijske godine je i ponovno održavanje roditeljskih sastanaka uživo, kao i informacija za roditelje, dopušteni su i treninzi školskih sportskih klubova u školskim dvoranama u kojima sudjeluju učenici različitih razreda, a sada će biti dozvoljeni i posjeti školama, ali tako da posjetitelji koji sudjeluju u izvannastavnim aktivnostima kao što su priredbe moraju imati COVID potvrde koje zaposlenici škola moraju provjeravati. U novoj školskoj godini učenička praksa kod poslodavaca odvijat će se bez ograničenja po mjerama koje vrijede za djelatnost i instituciju u kojoj učenik obavlja praksu, a bit će ponovno dozvoljena i praksa u strukovnim školama.

Uz te tehničke izmjene kojima se nastava vraća u oblik na koji su učenici navikli, od ove školske godine očekuju se i noviteti. Uvode se probni ispiti državne mature iz svih predmeta koje učenici mogu prijaviti, a koje svi nastavnici mogu koristiti. Dapače, svaki će nastavnik moći samostalno donijeti odluku o tome hoće li određeni probni ispit državne mature primijeniti u cijelosti ili će ga provoditi u više navrata ovisno o opsegu nastavnih sadržaja i ishodima koji su usvojeni u nastavi. Probnim ispitima želi se maturantima olakšati prilagodbu jer ova generacija maturu piše prema novim ispitnim katalozima koji su već pripremljeni tako da su usklađeni s predmetnim kurikulumima jer na ovu državnu maturu izlaze učenici koji su bili u eksperimentalnome programu “Škole za život“, kao i oni koji su se u kurikulumski pristup uključili godinu dana kasnije.

Provjera kompletnog znanja

Ti se probni ispiti državne mature neće ocjenjivati na način da njihov rezultat utječe na zaključnu ucjenu učenika niti se upisuju u imenik. Učenike koji sada kreću u peti razred u listopadu će dočekati nacionalni ispiti, a učenike koji će u osmi razred nacionalnim ispitima će pristupiti u svibnju. Kako tek počinje primjena nacionalnih ispita u našem školskom sustavu, njima neće pristupiti svi peti i osmi razredi, već učenici tih razreda u ukupno izabranih osamdesetak škola.

Tako će ovogodišnji učenici petih razreda na nacionalnim ispitima provjeravati znanje iz hrvatskog jezika, matematike, prirode i društva koje su morali usvojiti u četvrtom razredu osnovne škole, dok će osmaši nacionalne ispite pisati iz hrvatskog, matematike, biologije, kemije i fizike koji će obuhvaćati cjelokupno gradivo naučeno u osnovnoj školi. Kad postanu konstanta obrazovnog sustava, nacionalni ispiti bit će najbolje mjerilo znanja učenika, ali i dobar pokazatelj kvalitete određene škole i nastavnika. Naime, po rezultatima će se točno znati kakvo je predznanje učenika koji je krenuo u peti razred, kao i koliko je do kraja osnovne škole napredovao.

