VIDEO Milijarder koji navodno ljubi kći poznatog političara opet šokirao: Pogledajte nastup o kojem svi pričaju

Bivši izvršni direktor Googlea Eric Schmidt (70) i Gloria-Sophie Burkandt (27), najstarija kći bavarskog premijera Markusa Södera, izazvali su veliku medijsku buru u Njemačkoj nakon što su se zajedno pojavili na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu prošlog mjeseca. Njemački BILD objavio je seriju članaka aludirajući na navodnu romantičnu vezu između tehnološkog milijardera i modela i ekonomistice. Par je viđen kako zajedno prisustvuje panelima o politici umjetne inteligencije i budućnosti Europe na WEF-u u Davosu. Burkandt je na društvenim mrežama podijelila da su je rasprave "duboko dirnule". Prema BILD-u, njih dvoje su se prvi put susreli na Harvardu u studenom 2025., a otada su provodili gotovo svaki dan zajedno, uključujući novogodišnje praznike, putujući po SAD-u, Indiji i Europi. Navodno su i više od prijatelja. Izvor blizak Schmidtu, međutim, demantirao je romantičnu vezu za New York Post i Page Six: "Ovo je samo prijateljstvo, ne veza. Imaju slične interese i kreću se u istim krugovima." Schmidt je oženjen Wendy Schmidt od 1980. godine, a ranije je imao burnu vezu s tehnološkom poduzetnicom Michelle Ritter, koja je 2025. podnijela tužbu protiv njega zbog navodnog seksualnog napada i špijuniranja poslovnih aktivnosti (slučaj je završio nagodbom 2024.).

A Schmidt je opet u centru pažnje. Naime na Münchenskoj sigurnosnoj konferenciji održao je govor o brzom razvoju AI-a, upozoravajući da će sustavi umjetne inteligencije uskoro postati pmetniji od ljudi. "Procvat umjetne inteligencije u SAD-u je poput religije", rekao je Schmidt, naglašavajući da će za dvije ili tri godine "dogoditi se nešto stvarno zanimljivo", potencijalno eksplozivni napredak koji bi mogao dovesti do problema ako AI nadmaši ljudsku kontrolu.

Njegov govor bio je ozbiljan poziv na buđenje za Europu, koja po njegovom mišljenju zaostaje u AI utrci, ali ono što je privuklo najviše komentara nisu bile riječi, već... njegove čarape! Ispod tamnoplavog odijela obukao je čarape s detaljima plmenov. Fotografije s konferencije brzo su postale viralne, a mnogi su to protumačili kao simboličan nagovještaj "vatre" koju AI može izazvati ili možda samo ekscentričan modni izbor tehnološkog titana, piše BILD.

The future of war will be marked by AI, says @ericschmidt. European security strategy must adapt: "Europe should organize its own open source models. It makes no sense for you to allow your human intelligence systems to be controlled by the US or China." pic.twitter.com/uc4mFtQyMP — Munich Security Conference (@MunSecConf) February 12, 2026

Gloria-Sophie Burkandt, rođena 1998., najstarija je kći Markusa Södera (59), jednog od najutjecajnijih konzervativnih političara u Njemačkoj i predsjednika Kršćansko-socijalne unije (CSU), te Ulrike Burkandt. Ima diplomu i magisterij iz ekonomije, trenutno piše doktorat. Radi kao model (pojavila se u Vogueu u Turskoj), autorica je i javna govornica, fokusirana na društvena, ekonomska i kulturna pitanja. Pokroviteljica je inicijative za obrazovanje djece povezane s festivalom u Bayreuthu. Godine 2022. pisala je za Teen Vogue o iskustvima seksualnog uznemiravanja i napada u profesionalnom životu. Prošle godine privukla je pažnju kad se u TV kvizu mučila s osnovnim pitanjima o njemačkoj politici, ne prepoznavši bivšeg kancelara Helmuta Kohla.

Schmidt, čije se neto bogatstvo procjenjuje na oko 54,6 milijardi dolara prema Bloombergu, ostaje jedan od najutjecajnijih glasova u tehnološkoj industriji. Predsjedava Projektom posebnih konkurentskih studija koji savjetuje američku vladu o tehnološkoj prednosti nad Kinom, ulaže u AI i svemirsku tehnologiju te aktivno zagovara regulaciju umjetne inteligencije.