Europu čeka nestabilna proljetna sezona? Bit će više oborina, mogao bi padati i snijeg

Kolaps La Niñe utjecat će tijekom proljeća na vrijeme iznad Europe, pokazuju najnovije dugoročne prognoze. Kako ističe Severe Weather Europe, predviđa se tendencija niskog tlaka iznad kontinenta i zona visokog tlaka iznad dalekog sjevera. Uz to, trenutno započinje stratosfersko zagrijavanje te se previđa kako će i ono utjecati na razvoj vremena krajem veljače i u ožujku. Stratosfersko zagrijavanje je brz porast temperature i tlaka u stratosferi. To uzrokuje poremećaj polarnog vrtloga, a s vremenom i poremećaj u nižim slojevima atmosfere.

Krajem veljače i u ožujku, iznad zapadne i središnje Europe formirat će se zona niskog tlaka, stvarajući nestabilan vremenski obrazac iznad kontinenta. Temperature će tada iznad zapadnih, središnjih i sjevernih dijelova biti niže od uobičajenih. No, ne očekuje se kako će one padati ispod nule. Zona niskog tlaka, također, donosi više oborina u zapadnu, središnju i južnu Europu.

Proljeće će pak biti pod utjecajem velikog pomaka u Tihom oceanu. ENSO (El Niño Southern Oscillation) područje je ekvatorijalnog Tihog oceana koje se mijenja između toplih i hladnih faza. Obično dolazi do promjene faze u razdoblju od oko jedne do tri godine. Oceanske anomalije ne donose samo glavni utjecaj na globalno vrijeme, već mogu ukazati i na promjene u globalnom vremenskom sustavu. Hladna ENSO faza zove se La Niña, a topla faza El Niño. Svaka od njih ima različit utjecaj na tlak i vrijeme. ENSO prelazi između faza pod utjecajem tropskih pasatnih vjetrova. Oni su stabilni i postojani, a obično pokreću ili zaustavljaju određenu fazu.

Prema posljednjim analizama, toplija anomalija počinje se uspostavljati u istočnim dijelovima i predviđa se da će se širiti prema zapadu. Dok dolazi do kolapsa La Niñe, nova faza već se vidi u dugoročnim prognozama. Prema njima, do ljeta će doći do brzog prijelaza u El Niño.

Ovog proljeća, točnije od ožujka do svibnja, očekuje se visoki tlak iznad Sjevernog Atlantika i jugoistočne Europe. Također, postoji tendencija niskog tlaka iznad središnjih i zapadnih dijelova. Kao rezultat, prognoza temperaturne anomalije pokazuje toplije temperature prema jugoistoku, no za zapadne, sjeverno-središnje i sjeverne dijelove Europe previđa se normalan ili niži trend. Osim toga, prognozira se više oborina nad većim dijelom kontinenta, što signalizira nestabilnu proljetnu sezonu. Kako napominje Severe Weather Europe, to je i očekivano s obzirom na anomaliju niskog tlaka iznad Europe koja donosi više vlage na kontinent.

Kombinacija hladnije zračne mase i povećanih oborina također će utjecati na potencijal snijega u rano proljeće. Naime, on još može iznenaditi sjeverne, središnje i istočne dijelove Europe. S obzirom na to da je proljeće prijelazno razdoblje između najhladnijeg i najtoplijeg dijela godine, to znači da još uvijek postoji potencijal snijega u prvoj polovici sezone.