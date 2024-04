Ustavna stručnjakinja: 'Sada je sve u rukama naroda. Silno sam razočarana manjinom u Ustavnom sudu'

Ustavna stručnjakinja Sanja Barić, koja je među prvima upozorila da kandidatura Zorana Milanovića na predstojećim parlamentarnim izborima nesumnjivo predstavlja kršenje Ustava , pozivajući pritom na zaštitu Ustava, nije željela dodatno komentirati sve što se dogodilo u međuvremenu i što bi se moglo dogoditi do kraja izbornog procesa, premda nije promijenila svoje mišljenje. Ne želi, kako kaže, dolijevati ulje na vatru. "Stvari su sada jasne. Ne očekujem nikakve nove potrese do izbora, ovdje je sve rečeno. Sada je sve u rukama naroda na izborima, što i jest trenutačno najbolje rješenje", kazala nam je jedna od naših vodećih stručnjakinja za Ustav, koja se nikad ne libi iznijeti svoje mišljenje, dodavši da i većina i manjina u Ustavnom sudu "govori istu stvar u odnosu na osnovno što valjda svi znamo, ako želimo znati".

Pa ipak, profesorica Barić napominje da je "silno razočarana" manjinom u Ustavnom sudu, ocjenjujući da je ta manjina "iznevjerila svoju funkciju ustavnih sudaca u ovako krucijalnom trenutku zbog osobnih netrpeljivosti, opravdanih ili ne, nebitno, osobnih ambicija, ega, umišljenosti i davanja prednosti nepotrebnom javnom reklamiranju, bez obzira na složenost, bitnost i zahtjeve ovog konkretnog trenutka, kao i zbog pogleda u željenu budućnost". "Ustavno pravo tu više nema što napraviti, a da ne učini puno veću štetu", smatra Barić.

"Silna je odgovornost pred budućom vlasti, koja god bila, ali i svim budućim saborskim zastupnicima i zastupnicama, da sačuvaju institucije, da se ne odaju jednostavnim i na riječima privlačnim, a krajnje destruktivnim rješenjima, i da krenu u pozitivnom pravcu izgradnje društva i kredibiliteta. Od vlastitog primjera nadalje", kazala je, poručivši da je sada najvažnije ne dolijevati ulje na vatru "ove besmislene, opasne i zapaljive situacije, ma koliko se pravimo da to mora biti tako ili sebi mažemo oči da je to bio jedini način". "Naravno da nije, sve je stvar osobnog izbora. Mnogi su sitnodušnim djelovanjima u presudnom trenutku pridonijeli ovome što sada imamo. Ovo je rezultat osobnih izbora. No sada je vrijeme da narod da svoj sud i izabere vlast. To je sada jedino ispravno", poručuje riječka profesorica.

