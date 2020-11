'Kad sam se probudila nisam ništa znala, mislila sam da imam 13 godina. Nisam znala ništa...'

Već prije 23. rođendana Kim Kosanović imala je uspješnu manekensku karijeru, prijatelje, obitelj, popularnost i novac, no u ljeto 2017. godine moždani udar ju je skoro koštao života.

"Nisam mogla prst pomaknuti, a kamoli ustati. Nisam mogla reći 'a', a kamoli 'pomoć'. Doslovno nemoć", opisala je kako se osjećala 2017. godine kada je u Crnoj Gori, dok je bila u posjetu prijateljima, doživjela moždani udar. Iz kome se probudila u bolnici nakon nekoliko sati, a tamo su joj bili i roditelji koji su hitno doputovali kada su čuli što se dogodilo, rekla je za emisiju HRT-a Kod nas doma.

"Prvo kad sam se probudila u bolnici nisam ništa znala, mislila sam da imam 13 godina. Nisam znala čime se bavim, ništa, ništa. Jedino sam prepoznala mamu i tatu", rekla je Kim. Tvrdi kako su mnogi, zbog posla kojim se bavila, tvrdili kako joj se to sigurno dogodilo zbog alkohola i droge, no ona, iako to nikada nije konzumirala, zbog nedostatka sjećanja nije bila sigurna.

Prve su projekcije bile da će se teško oporaviti, no uz pomoć obitelji se nakon operacije u Francuskoj oporavila za nekoliko mjeseci. Danas je zdrava 26-godišnjakinja i studentica psihologije na Hrvatskoj katoličkom sveučilištu.

"Sve što mi se dogodilo shvatila sam kao životni poziv. Želim svima ispričati svoju priču, nadahnuti mlade ljude i govoriti im da postoji šansa i mogućnost oporavka", tvrdi. U njezinu fokusu sada su obitelj, iskrenost, dobrota i prijatelji, a svijet modelinga nimalo joj ne nedostaje.