'Uspavani princ' preminuo 20 godina nakon prometne nesreće u Londonu

Saudijski princ Alwaleed bin Khaled bin Talal, kojeg su mediji često nazivali "Uspavani princ", preminuo je u subotu nakon što je gotovo dva desetljeća proveo u komi, piše New York Post. U trenutku smrti imao je 36 godina. Povodom njegove smrti, Globalno vijeće imama objavilo je: "Globalno vijeće imama izražava iskrenu sućut i suosjećanje Njegovoj Kraljevskoj Visosti prijestolonasljedniku Mohammedu bin Salmanu i cijenjenoj kraljevskoj obitelji povodom smrti princa Alwaleeda bin Khaleda bin Talala Al Sauda, koji je preminuo nakon duge borbe koja je trajala gotovo dvadeset godina nakon tragične nesreće."

Njegov otac, princ Khaled bin Talal, rekao je: "Srcima punim vjere u Alahovu odluku i sudbinu, te s dubokom tugom i žalošću, oplakujemo našeg voljenog sina, princa Al-Waleeda bin Khaleda bin Talala bin Abdulaziza Al Sauda, neka mu se Alah smiluje, koji je danas preminuo Alahovoj milosti".

Statement On the Passing of Prince Alwaleed bin Khaled bin Talal Al Saud pic.twitter.com/st19kxb7lC