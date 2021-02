'Oprostili smo 10 posto proračuna. Na proljeće normalizacija života, gospodarstva i turizma'

U Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici održava se od 11 sati sjednica Vlade, a na dnevnom se redu nalazi prijedlog zaključka o dovršetku izgradnje autoceste A11 Zagreb - Sisak, dionice Lekenik - Sisak. Na sjednici Vlade govori se i o aktualnom stanju vezanom za potres te koronavirus u Hrvatskoj.

Premijer Andrej Plenković ranije je najavio da će se na sjednici zadužiti HAC za raspisivanje natječaja do kraja veljače. Procijenjena vrijednost radova iznosi oko 300 milijuna kuna, a projekt je jedan od ključnih koraka za revitalizaciju Sisačko-moslavačke županije. Autocesta A11, od Zagreba do Siska, planirane dužine 47,5 kilometara, počela se graditi 2006. godine.

Premijer Andrej Plenković uvodno se zahvalio Tomi Medvedu i Borisu Miloševiću na njihovom radu u Stožeru zaduženom za uklanjanje posljedica potresa. "Upoznao sam se sa svim aktivnostima koji teže normalizaciji života i pomoći", rekao te dodao kako bi sutra trebale biti dogovorene izmjene zakona koji će omogućiti brže djelovanje području Sisačko-moslavačke županije.

Ustvrdio je kako je dogovorena realizacija dovršetka autoceste Zagreb-Sisak te dodao: "Projekt bi mogao biti gotov za dvije do 2,5 godine".

Što se tiče koronavirusa, rekao je: "Trenutno smo na 5. mjestu u EU po najmanjem tjednom prosjeku novozaraženih. Smanjuje se broj preminulih i posebno je važno da nastavimo ovaj trend koji sada imamo. Brojne zemlje pooštravaju mjere i mi smo u odnosu na njih došli u poziciju da možemo postupno ići u popuštanje određenih mjera, uz veliki oprez jer smo u zimskim mjesecima. Vodimo računa da sve ono što činimo u borbi protiv globalne pošasti bude balansirano i da zaštiti zdravlje građana".

"Pokazali smo da stojimo uz svoje građane, radnike u privatnom sektoru, gospodarskim aktivnostima kojima je bilo onemogućeno da rade. Kad bismo uračunali ono što je oprošteno, to bi bilo 10 posto proračuna, 3 posto BDP-a. Više od 90 posto zahtjeva za prosinca je obrađeno i isplaćeno. Krenule su isplate naknada za siječnja, mjere za očuvanje radnih mjesta su produljene na veljaču", ustvrdio je premijer i dodao: "Želimo proći kroz još nekoliko tjedana zime i onda omogućiti na proljeće normalizaciju života, gospodarstva i turizma. To je naš strateški cilj. Nitko nije oduševljen ako mora donositi neke restriktivne mjere, nitko nije sretan s tim, ali moramo se prisjetiti kako je bilo kad je zdravstveni sustav bio na rubu".

Vezano uz incident s talijanskim zastupnicima u EP-u, rekao je da je razgovarao s predsjednikom Europskog parlamenta Davidom Sassolijem. "Htjeli su izazvati incidenti i dovest hrv policiju u neugodnu situaciju. Ne mogu razumjeti podršku takvoj aktivnosti od strane SDP-a, to je nezapamćeno, bez ikakve provjere. To je sramotno ponašanje glavne hrvatske opozicijske stranke. Mislim da javnost to treba znati", tvrdi.

Posljedice potresa i stvaranje vrtača

Tomo Medvjed izvijestio je o najnovijim informacijama vezanim uz aktivnostima uklanjanja posljedica potresa. Tvrdi kako je 171 obitelj smještena u državne stanove, a da su jučer postavljeni prvi stambeni kontejneri u Petrinji.

"Svako naknadno podrhtavanje nosi rizik i u tijeku je izrada elaborata za uklanjanje visokih dimnjaka u Sisku. U tijeku je i proces pronalaženja stručnog osoblja, inženjera, kako bi se zgrade što prije pregledale i obnova se nastavila", rekao je. Kako je dodao, Hrvatski centar za potresno inženjerstvo pregledao je do sada 26.608 objekata, odnosno 60,65 posto prijavljenih.

Geolog Bruno Tomljenović osvrnuo se na stvaranje rupa na potresom pogođenom području, odnosno urušnih vrtača. "Čine veliku ugrozu i veliki geološki rizik", ustvrdio je te dodao kako je njihova veličina vrlo varijabilna. "Najveća je promjena 30 metara i dubine 12,5 metara", tvrdi te dodaje:

"S obzirom na to da taj materijal sadrži glinu, u njemu nastaje šupljina čiji se nastanak ne vidi na površini. Kako vrijeme ide, širi se prema površini i onda se potresnom trešnjom ili prelaskom preko nje se urušavaju. Potresi su samo ubrzali proces, na velikoj površini je nastao veliki broj takvih pojava", objašnjava geolog. "Njihova pojava može biti izuzetno nagla, brza, bez najave. Ne možemo predvidjeti lokacije na kojima će se pojavljivati. One predstavljaju veliku geološku opasnost za stanovnike tog područja i za stanovanje", rekao je te dodao kako je s kolegama radio na razvijanju metoda kojima bi se vrtače mogle predvidjeti.

Pandemija koronavirusa

Ministar Vili Beroš izvijestio je o najnovijim informacijama vezanim uz pandemiju koronavirusa te dodao kako se u najkraćem mogućem razdoblju očekuju prve doze cjepiva AstraZenece koje je u petak odobreno.

"Iako je koronavirus već više od god dana u fokusu, sustavno vodimo brigu i o drugim bolestima", naveo je povodom Međunarodnog dana borbe protiv raka koji se danas obilježava.

Naglasio je kako je nastavljen trend smanjenja broja novooboljelih od koronavirusa. "U mjesec dana bilježimo pad aktivnih slučajeva od 46 posto", rekao je te dodao: "Pred nama su novi izazovi, nove varijante virusa i distribucija cjepiva. Apsolutni je prioritet pridržavanje mjera", zaključio je.

Ministar Davor Božinović osvrnuo se na otvaranja objekata 1. veljače, unatoč zabrani Stožera.

"Tijekom 1. veljače, utvrđeno je sedam kršenja mjera. Šest u ugostiteljskim objektima, jedan u teretani. Podignuta su tri prekršajna naloga i jedna kaznena prijava", rekao je.

Autocesta A11

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković rekao je kako je na inicijativu premijera pripremljen prijedlog zaključka koji je danas na sjednici Vladi prihvaćen.

"Vlada podržava ubrzavanje izgradnje autoceste kao prioritetnog projekta za revitalizaciju Sisačko-moslavačke županije", rekao je te dodao: "Zadužuju se Hrvatske autoceste da pokrenu postupak raspisivanja natječaja najkasnije od 31. veljače. Rok za izvođenje radova je dvije godine od sklapanja ugovora".

Dodjela državnih potpora sektoru turizma i sporta

Na današnjoj je sjednici prihvaćena i dodjela sredstava sektoru turizma i sporta, o kojem je izvijestila ministrica Nikolina Brnjac. Tom je sektoru dodijeljena 1,5 milijarda kuna.

"Pozitivnu ocjenu programa dala je i Europska komisija koja ga je odobrila u siječnju ove godine", rekla je Brnjac te nabrojala kako će sredstva moći koristiti smještajni objekti, restorani, catering objekti, putničke agencije, fitness centri i ostali sportski objekti uključujući i teretane.