Tko su, što rade i kako se biraju stečajni upravitelji: Mogu zaraditi i 795.000 kuna

Zbog (niskih) strasti i imovine oduvijek se potezalo oružje, no kad kao službeni motiv četverostrukog ubojstva i samoubojstva počinitelja policija navede stečajni postupak i sukob oko vrijednosti stečajne imovine, otvara se pitanje kakav je to stečajni postupak mogao biti okidač za ovakvo krvoproliće i je li posrijedi izolirani slučaj osobnog shvaćanja nepravde ili sistemski problem koji bi i u nekom drugom slučaju mogao postati potencijalni motiv.

Pogotovo u vrijeme najgore krize u Hrvatskoj kad svaki dan deseci poduzetnika odlaze u bankrot, a radnici ostaju bez prihoda. Stečaj nad šibenskom tvrtkom Matkol, čijem se vlasniku Branku Koloperu, netom nakon što je od Trgovačkog suda u Zadru e-mailom zatražio poništenje stečaja, pomračilo toliko da je napravio masovni pokolj onih koje smatra odgovornima i umiješanima, pokrenuo je taj isti sud još u studenom 2018.

Slučajni odabir upravitelja

Neprekinuta je blokada računa njegove tvrtke tada trajala dulje od 120 dana, a nenaplaćeni dospjeli dug iznosio 831.702 kuna. Utvrđena su potraživanja veća od 4 milijuna kuna. Za stečajnu upraviteljicu imenovana je Radojka Danek, jedna od četiri žrtve. Ili pet, ubrojimo li među žrtve tragedije i počinitelja, Kolopera.

Zakonski su razlozi za pokretanje stečaja nesposobnost plaćanja i prezaduženost, ako dužnik ne može trajnije ispunjavati dospjelenovčane obveze. Nesposobnost plaćanja utvrđuje se ako u Fininu Očevidniku dulje od 60 dana ima jednu ili više neizvršenih osnova za plaćanje ili ako nije isplatio tri uzastopne plaće radnicima, prezaduženost ako je imovina manja od obveza. Stečajni se upravitelj, koji zastupa dužnika i brine za naplatu imovine vjerovnika, postavlja metodom slučajnog odabira s liste A za područje nadležnog suda pa se može pretpostaviti da je na takav način imenovana i Danek.

Nagradu za rad upravitelja određuje sud prema Uredbi koju donosi Vlada, a isplaćuje se iz imovine u stečaju ili, ako je nema, iz Fonda za namirenje troškova stečajnog postupka. Prema Uredbi koja je na snazi, maksimalna je nagrada 795.000 kn, od čega iz unovčene stečajne mase može biti najviše 630.000 kn, s osnove dodatne nagrade najviše 150.000 kn te s osnove posebne nagrade 15.000 kn.

S obzirom na to da visina nagrade ovisi o uspješnosti unovčenja stečajne mase, upravitelji bi trebali biti motivirani prodati što skuplje. Osim ako nisu u nekom dogovoru s kupcima kojima bi pogodovali nižom cijenom što upućeni spominju kao najčešći oblik moralnog i materijalnog hazarda u stečajevima. U predračunu troškova stečaja Matkola ubijenoj stečajnoj upraviteljici, s obzirom na vrijednost tvrtke, određena je nagrada od 630.000 kn uz pretpostavku da postupak traje 12 mjeseci, no rok je davno probijen.

Matematika je ovakva; upravitelju koji uspije unovčiti do 100.000 kn stečajne mase pripada 16 posto nagrade, 16.000 kuna, do 300.000 kuna može dobiti najviše 24.000 kuna, do 500.000 kuna 20.000 kuna... i tako nagrade rastu prema unovčenoj imovini pa se za 5 milijuna kuna može dobiti 380.000 kuna, umanjeno za doprinose, poreze i ostala davanja.

Vlasnik Matkola protivio se stečaju, smatrao je da imovina višestruko premašuje dugove; da hala od 3000 četvornih metara vrijedi oko 15 milijuna kuna, a 300 kvadrata poslovnog prostora na Baldekinu još oko 3 milijuna kuna, te uz vozila, opremu i strojeve, ima i potraživanja od oko 1,5 milijuna kuna za koja su pokrenuti postupci prisilne naplate.

Žalbu mu je Visoki trgovački sud odbio i uslijedio je niz ročišta i dražbi. Zadnje je ročište održano 27. siječnja na Trgovačkom sudu u Zadru i upravo se tada sukobio sa stečajnom upraviteljicom koja je uredsku opremu i strojeve u hali u Ražinama procijenila na 40.000 kn, a Koloper je smatrao da im je vrijednost i do milijun kuna te tražio službeno vještačenje koje je Danek smatrala preskupim, stajalo bi 20.000 kn.

Određena je početna cijena od 30.000 kn za uredsku opremu te dodatno smanjenje od 10 posto u svakom sljedećem pokušaju prodaje, kako se radi na dražbama. Ostalo je sad već krvava povijest.

Vodila brojne stečajeve

Sličnih stečajeva više je od 1000 u Hrvatskoj, brojne je vodila R. Danek; jednaka nagrada kao za Matkol, 630.000 kn, određena joj je i za stečaj farme krava Vigens, a na stranici Sudačke mreže vidljivo je da je vodila stečajeve i u zadarskim tvrtkama Vaše auto i Sanabilis, Adriatic servisu, Zelenoj boji, A.A., Prometu, Vladislavu, Say Hotelu, Bilice Prometu, Habitati... Usto, bila je i likvidatorica tvrtki Bruno, Siene, Thalassa, tvornici TEF, SID-u, Gastro Brali, Vigensu, Laguni Murter...

Redovan posao radila je kao voditeljica financija u Remontnom brodogradilištu Šibenik, a bila je i gradska vijećnica HDZ-a. Ne postoji ograničenje broja stečajeva koje u Hrvatskoj može voditi jedna osoba: svojedobno je objavljen rekord stečajne sutkinje iz Rijeke koja je istodobno vodila 218 stečajeva. Uzme li se u obzir da traju godinama, iako Stečajni zakon predviđa rok od godinu i pol dana nakon kojeg može mijenjati stečajnog upravitelja, i s minimalnim naknadama – vrlo, vrlo unosna zarada na nečijoj propasti. I – vrlo opasna.

