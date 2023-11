Ivica Todorić: Sve im se srušilo kao kula od karata. Sto posto dobivam arbitražu

Ivica Todorić danas se obraća medijima, nakon što je odlukom Visokog kaznenog suda palo ključno vještačenje u slučaju Agrokor. Visoki kazneni sud je, podsjetimo, odbacio žalbu DORH-a na odluku zagrebačkog Županijskog suda koje je ranije odlučilo kako se vještačenje vrijedno čak 1,2 milijuna kuna ne smatra zakonitim dokazom jer je tvrtka KMPG koja je radila vještačenje bila u sukobu interesa. Todorić konferenciju za medije započeo je u 17.15 sati, ispred Ciboninog tornja u Zagrebu.

- Vi znate odluku suda. Ja se s vama družim puno godina i znate što sam govorio ranije. Znate moje dokaze, izjave i sve što sam iznosio. Nažalost, sve se pokazalo istinom, i to nažalost za one koji su pokrenuli ovaj politički zločinački proces. To im se danas ruši kao kula od karata, sto posto ću dobiti arbitražu. Nije to toliki problem, ali izgleda da nitko nije svjestan kakva se šteta radi. Nevjerojatno je da jedna država s takvim mogućnostima ne razumije u kakvu se avanturu upustila - poručio je.

- Imamo ovaj slučaj koji traje godina, a nakon svega je ovo sramota da ne može biti veća. Glavna županijska tužiteljica potpiše ugovor s onima koji nisu vještak, o čemu mi pričamo. Pred sobom ćemo uskoro imati jedan velik izazov o kojem ne želim ni razmišljati, ovo je veliki udarac na hrvatski budžet - kazao je, govoreći kako se radilo o ucjeni.

- Znao sam da je to Plenković, napravili su zločin. Došli su u moju firmu i ucjenili me. To su oni privatno htjeli, a kasnije smo dobili ugovore koje smo trebali potpisati, a u kojima je potpis Plenkovića koji je Rusima privatno htio predati moju firmu. Onda je krenula i njegova banda koja je napisala zakon za sebe, preuzeli su kompaniju, da bi danas bila uništena, a država je dobila enormne zahtjeve za odštetu. Nisam znao što mogu dobiti - kazao je Todorić.

Todorić je ponovio kako bi netko politički i krivično odgovarao da je Hrvatska ''pravna država''. Kazao je i kako je ponosan, iako su njegovoj obitelji i suradnicima napravili veliku štetu. Na pitanje što ako DORH odluči nastaviti s procesom, Todorić je poručio kako bez ovog vještačenja to ''ne mogu''.

- Tu nema ničega, nema sadržaja. Laž je da sam svoju firmu oštetio za milijarde. A oni su ukrali milijune i nikome ništa. Ne bojim se nastavka procesa, to je mrtvo. Plenkovića samo interesira moć i to je njegov cilj, ali ne može dobiti izbore, a mislim da će ih i teško dočekati - kazao je.

Što se tiče same arbitraže, Todorić je kazao kako su ''dobili sve u dlaku'', ali ne smiju o tome govoriti.

- Ne mogu o tome govoriti, ali samo ću reći da je sve neprofesionalno napravljeno. Mi smo inzistirali da to bude javni proces, ali moramo poštivati odluku države - kazao je, pa se osvrnuo i na to tko bi trebao odgovarati za novac koji je potrošen na vještačenje.

Dosad je puno milijuna potrošeno. Građani će platiti. Imamo cijelu ekipu Borg grupe koji su radili na optužnici, a sve ih je povezivao Plenković. Dalić je više puta rekla da moraju čekati što će Plenković reći. Ja imam čitav niz dokaza da je i nju maknuo kada mu više nije trebala, a i da i dalje petlja s Agrokorom - kazao je Todorić, dodajući kako je potpisao Lex Agrokor u situaciji kada mu je policija upala u kuću, a u javnosti su bile objavljene razne ''laži''.

- Počele su me zvati banke, poslovni partneri, pitali su me što se događa, a nisam ni ja znao. Da sam to odbio, dogodilo bi se to da bi Agrokor počeo imati problema, i zbog toga bi me vjerojatno hapsili istog časa. Pamtite: to je rješeno na sudovima, imamo takvu dokumentaciju da to nitko ne spori. Taj sud u Washingtonu je iznad svih sudova, njih ne interesira Lex Agrokor, oni naknadu štete rade po specifičnom problemu. Mislim da je jedini izlaz iz ovoga da zajedno napadnemo Plenkovićevu hobotnicu kako Hrvatska ne bi došla u dramatično lošu poziciju - zaključio je Todorić.

Inače, da se ne radi o zakonitom dokazu, usprkos činjenici da se radi o najskupljem vještačenju u povijesti hrvatskog pravosuđa, godinama je tvrdila i Todorićeva obrana. Njegov branitelj Fran Olujić tu je tvrdnju ponovio i danas za Večernji list koji je, komentirajući najnoviju odluku, poručio kako sud ''mora odbaciti optužnicu'' jer se s ključnim vještačenjem više ne može ''ništa''.

- Ja se zaista nadam, u biti znam da tamo još uvijek ima vrlo kvalitetnih ljudi, pravih profesionalaca, dobrih pravnika, ja se samo nadam da će se netko tamo dozvati pameti i da se neće više na ovako nedopusti način kockati novcem hrvatskih poreznih obveznika. Drugim riječima, da neće sada ponovno platiti neko vještačenje milijun ili milijun i pol eura novaca svih nas, a da od toga neće biti ništa - kazao je ranije Olujić.

Inače, bivšeg vlasnika Agrokora Ivicu Todorića i njegovih 14 suoptuženika optužnica tereti da su od 2006. do 2017. oštetili koncern za 1,2 milijarde kuna. Od toga je Ivici Todoriću, kako tvrdi tužiteljstvo, pribavljeno 923,6 milijuna kuna, a ostatak od oko 320 milijuna kuna nizozemskom Agrokor Investmentu BV. O osnovanosti optužnice od 459 stranica optužno vijeće zagrebačkog Županijskog suda raspravlja od 2021.

