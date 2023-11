Pao slučaj Agrokor: Visoki kazneni sud odbacio ključno vještačenje protiv Todorića

Optužnica protiv Ivice Todorića u tzv. aferi Agrokor nikad nije bila dalja – potvrdio je to i Visoki kazneni sud svojom zadnjom odlukom koja je upravo objavljena. Naime, taj je sud odbacio žalbu DORH-a koji se žalio na odluku zagrebačkog Županijskog suda koji je ranije ove godine odučio kako je odluka u knjigovodstveno-financijsko-revizorskom vještačenju koje je radila tvrtka KPMG Poljska nezakonita.

Podsjetimo, obrana Ivice Todorića od početka je upozoravala na to kako to vještačenje ne predstavlja valjan dokaz s obzirom na to da je KPMG u sukobu interesa jer je iste poslove istodobno obavljao i za DORH i za izvanrednu upravu Agrokora. Inače, riječ je o najskupljem vještačenju u povijesti hrvatskog pravosuđa, a izrada je stajala 1,3 milijuna eura i trajala više od godinu dana. S obzirom na odluku Visokog kaznenog suda, to isto vještačenje sada se smatra nevažećim, što posljedično znači da će se morati izraditi novo. Naravno, novo vještačenje opet će koštati ali i – trajati. Nikako to nije dobra situacija za DORH koji ni sedam godina nakon što je pokrenuo postupak protiv Ivice Todorića još uvijek nije uspio doći do faze potvrđivanja optužnice.

Već su ionako probijeni svi mogući pravni rokovi kad je u pitanju slučaj Agrokor i Ivica Todorić, a sada će, u najboljem slučaju, proći još barem godina do godina i pol dana prije nego se išta pomakne s mrtve točke. Priopćenje Visokog kaznenog suda prenosimo u cijelosti:

Visoki kazneni sud Republike Hrvatske odbio je žalbe državnog odvjetnika i dvoje okrivljenika podnesene protiv rješenja Županijskog suda u Zagrebu kojim je odlučeno o prijedlozima za izdvajanje dokaza iz spisa. Državni odvjetnik podnio je žalbu zbog odluke o izdvajanju izvješća i dopune izvješća neovisnog stručnjaka KPMG Poljska iz spisa kao nezakonitih dokaza, a okrivljenici zbog odluke o odbijanju prijedloga za izdvajanje izvješća neovisnog revizora izvanrednom povjereniku društva Agrokor d. d. za 2016.

Visoki kazneni sud Republike Hrvatske je utvrdio da je prvostupanjsko rješenje Županijskog suda u Zagrebu u cijelosti pravilno i utemeljeno na zakonu.

Trgovačko društvo KPMG Poljska, kojemu je u ovom predmetu bilo povjereno vještačenje, nije postupilo po nalogu državnog odvjetnika jer nije u cijelosti izradilo nalaz i mišljenje, već samo dio koji se odnosi na zaključak. No, taj zaključak temelji se na podacima koje su izabrali, pregledali, analizirali, sortirali i potom preveli djelatnici „hrvatskog tima“ tj. KPMG Croatia, kome je KPMG Poljska, uz znanje državnog odvjetnika, povjerilo izradu tog dijela nalaza i mišljenja. Konkretno, vještak iz društva KPMG Poljska radio je ukupno 412 sati na nalazu i mišljenju, dok su dvoje višerangiranih menadžera i dvojica asistent-menadžera KPMG Croatia radili 4632 sati, pa se evidentno ne radi o minornom, pomoćno-tehničkom pomaganju. KPMG Hrvatska u razdoblju od 31. prosinca 2007. do 19. lipnja 2019., dakle i nakon postavljanja izvanredne uprave oštećeniku, poslovala je s oštećenikom, a taj kompleksan, dugogodišnji i lukrativni poslovni odnos sadržajno se preklapa s predmetom vještačenja.

Prema članku 311. stavku 2. Zakona o kaznenom postupku razlog za izuzeće vještaka postoji i u svezi s osobom koja je zajedno s oštećenikom zaposlena u istom državnom tijelu ili kod istog poslodavca. Nema dvojbe da izričaj ''zaposlen'' obuhvaća i osobe koje faktično rade odnosno obavljaju poslove, dakle, ne samo u smislu pojma ''radnika'' kao osobe koja radi nesamostalno, podređeno odnosno subordinirano poslodavcu kako to tumači državni odvjetnik. U suvremeno doba, uz razvoj novih, nestandardnih oblika rada, potpuni je anakronizam pojam ''zaposlenje'' vezati isključivo uz “klasičan” ugovor o radu. U ovom postupku opsežan poslovni odnos KPMG Hrvatska i oštećenika, koji ukazuje na oštećenika kao faktičnog poslodavca, nije sporan, štoviše, potkrijepljen je brojnim dokumentima o isplatama naknada.

Prema tome, zaključak prvostupanjskog suda o odlučnoj činjenici uloge KPMG Croatia u izradi nalaza i mišljenja KPMG Poljska pravilan je te predstavlja razlog za izuzeće KPMG Poljska i vještaka tog društva, prema članku 311. stavku 2. Zakona o kaznenom postupku. Postojanje tog razloga ima za posljedicu da se prema članku 331. stavku 1. ZKP/08. nalaz i mišljenje ne može upotrijebiti kao dokaz u postupku.

Stoga je, protivno žalbenim navodima državnog odvjetnika, ispravan zaključak prvostupanjskog suda da su izvješće i dopuna izvješća KPMG Poljska pribavljeni povredom odredaba kaznenog postupka te sukladno članku 10. stavku 1. točki 3. ZKP/08., predstavljaju nezakonite dokaze. Na njima se, sukladno članku 10. stavku 1. ZKP/08., ne može temeljiti sudska odluka, pa su ispravno kao takvi izdvojeni iz spisa predmeta.

Bivšeg vlasnika Agrokora Ivicu Todorića i njegovih 14 suoptuženika optužnica tereti da su od 2006. do 2017. oštetili koncern za 1,2 milijarde kuna. Od toga je Ivici Todoriću, kako tvrdi tužiteljstvo, pribavljeno 923,6 milijuna kuna, a ostatak od oko 320 milijuna kuna nizozemskom Agrokor Investmentu BV. O osnovanosti optužnice od 459 stranica optužno vijeće zagrebačkog Županijskog suda raspravlja od 2021.

