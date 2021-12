Suverenisti izbacuju Zekanovića iz stranke: 'On očito ne može prihvatiti da se mora držati pravila'

Hrvatski suverenisti sazvali su konferenciju za medije na kojoj žele 'iznijeti zaključke Predsjedništva o recentnim medijskim istupima supredsjednika Hrvoja Zekanovića o pandemiji COVID-19'.

Na konferenciji koja je počela u 15 sati predsjednik Marijan Pavliček službeno je objavio kako je Zekanović izbačen iz stranke, kao što je ranije i najavljivano.

- Sve ide u tom smjeru, ja to neću osporavati jer sam legalist. Olakšat ću im postupak s pravne strane – kazao nam je ranije.

- Jednoglasnom odlukom je pokrenut stegovni postupak isključenja iz stranke Hrvoja Zekanovića. Razlog nije bilo njegovo mišljenje o cijepljenju, već što je u zadnjih tjedan dana uvelike narušio ugled Suverenista i istupao mimo odluka stranke. Neprihvatljivo je da on vrijeđa kolege iz ostalih stranaka i iz svog Kluba jer nisu cijepljeni. Mi imamo visokooobrazovane ljude, jednostavno je neprihvatljivo da te ljude naziva ravnozemljašima i antivakserima. Glavnu odgovornost imaju vladajući, a ne oporbeni političari kao što je on rekao. Imamo pravo kritično razmišljati. Nije se držao krilatice 'Zajedništvo nema alternative' i očekujemo da će Sud časti donijeti odluku - kazao je Pavliček.

- Nama je to nepojmljivo, s jedne strane imamo njega s jednim stavom i s druge strane ostale s drugim stavom. Otvoreno proziva sve koji imaju drugačiji stav od njega. Svojim izlaganjima je toliko promovirao cijepljenje da nije to radio ni Beroš u zadnjih godinu dana. Napravljena je šteta stranci jer se oglušio na odluke stranke - nadodao je.

Iznio je i stav Suverenista po pitanju cijepljenja.

- Svatko ima pravo na izbor, svi mi možemo procijeniti sami. Nismo mi ti koji moraju pozivati na cijepljenje, ljudi to mogu procijeniti. Stranka mora imati konstantu, ne može lelujati s lijeva na desno. Kolegica Vučemilović i ja smo dan prije njegovog istupa potpisali inicijativu za ukidanje COVID potvrda od kolega iz Mosta, a on sutradan napada on iste kolege. To je neprihvatljivo, nanosi se šteta stranci - kazao je.

- Žao mi je što je do ovoga došlo, nikome nije drago donositi ovakve mjere, pogotovo jer je bio jedan od suosnivača, no očigledno ne može on prihvatiti da postoje određena pravila kojih se mora pridržavati, kazao je te komentirao istup u saboru.

- Bili smo zatečeni, nakon toga je bila odluka da se Zekanovića smjenjuje s mjesta predsjednika Kluba i mislili smo da će na tome stati. Ipak, on je i dalje omalovažavao ostale, naziva ih ravnozemljašima i antivakserima, a zna da ima nekih zastupnika koji se nisu cijepili. Vrijeme će sve pokazati, gdje će on završiti, to morate njega pitati - smatra.

Nije htio komentirati u kojem će smjeru nastaviti politička karijera Hrvoja Zekanovića.

- Dok traje stegovni postupak, sva njegova prava miruju i on više ne smije istupati kao član Hrvatskih suverenista - kazao je.