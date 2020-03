157 potvrđenih slučaja zaraze, 29 više nego jučer

Nacionalni stožer civilne zaštite izvijestio je o 29 novih slučajeva oboljelih od koronavirusa. Time je ukupni broj porastao na 157.

9:09 - Podržavam sve što su ministar i potporedsjednik rekli. Vrijeme je da shvatimo da to nije film nego se događa nama. Vidjela sam jutros ponovno ljude vani. Ako želimo korona party, imat ćemo ga. A kako on izgleda? Tako da oni koji su stari ili nose genetsku sklonost za koju još ne zna će završiti teško bolestan na respiratoru. U klinici primamo sve veći broj ljudi. Na naplatu sada dolaze sva ona nejavljanja i nepoštivanja samoizolacije. Svi oni koji imaju blage simptome i misle da bi mogli imati koronavirus trebaju se javiti telefonom prvo svome liječniku. Ako ima doći u dom zdravlja, uzeti bris koji će se slati u DR. Andrija Štampar, ako je pozitivan pregledati će se i odlučiti će se hoće li biti mogućnosti z ahospitlaizacijom. Nema mjesta za lakše slučajeve, hospitalizirat će se samo teži. U Kliniku z ainfektivne bolesti trebaju dolaziti svi oni koji imaju spoznaju da su dolazili u kontakt s oboljelima, koji kašlju i imaju visoku temperaturu te ih boli u prsima - kazala je ravnateljica Klinike dr. Fran Mihaljević Alemka Markotić.

- Preko 100 ljudi jučer se pojavilo 100 ljudi koji su u samoizolaciji. To me baš iznenadilo Više to neće moći jer sada ljekarne imaju uvid putem knjižice je li osobama određena samoizolacija. Ako je, bit će osobe odmah sankcionirane - dodaje.

9:05 - Zbog manjine koji čine ugrozu sebi i drugima donosit ćemo sve rigoroznije mjere. Policija će voditi računa o tome kako se one provode i reagirati svaki put kada se ne provode. Naši životi će se sve više odvijati u zatvorenim prostorima. To se u praksi pokazalo kao nužna mjera. Ljudi ostanite doma, osim onih koji moraju ići na posao, a mi smo odredili tko su oni. Svi poslodavci moraju osigurati sve potrebne mjere - kazao je Božinović.

- Vidio sam jutros ljude kako idu po dvoje ili troje. To ne ide. Ili dva metra razmaka ili će vas policija razdvajati - dodaje.

9:00 Ministar Vili Beroš izvijesito je javnost da je u Hrvatskoj trenutno 29 više oboljelih.

- Dobro je to što je epidemiološka situacija i dalje pod nadzorom. dobro je i to što imamo podatke o osobama i njihovom kretanju. Međutim, loše je što pojedinci ne poštuju samoizolaciju i uputstva koja daje stožer. Kada se ne poštuju pravila postoji mogućnost nekontroliranog širenja.Više ne molim nego zahtijevam da se poštuju mjere stožera. Potrebno je da svi najozbiljnije shvate ovo.

Po jučerašnjim podacima Nacionalnoga kriznog stožera, tri osobe su teško bolesne i spojene su na respirator, a petero je do sada izliječenih. Najviše je oboljelih u Zagrebu, gdje je utvrđeno 60 slučajeva zaraze. Slijede Istarska županija sa 16 te Primorsko- goranska s 13 potvrđenih slučajeva. U petak je prvi put potvrđeno u jednom danu više od 20 novih slučajeva zaraze.

U Zagrebu i još nekim gradovima zatvaraju se dječja igrališta, a nadležne službe najavljuju mjere za vjenčanja i sprovode i moguće ograničavanje javnog prometa.

Predsjednica Hrvatske ljekarničke komore (HLJK) Ana Soldo izjavila je Hini da je, prema dojavama ljekarnika s terena, do petka navečer u detektirano više od 50 osoba koje su ušle u ljekarne i time prekršile mjeru samoizolacije zbog sumnje na koronavirus.