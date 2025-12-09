Naši Portali
NAKON ŠEST GODINA

Uskoro bi mogla biti otvorena Zagrebačka katedrala

Panoramski pogled na poznate zagrebačke građevinena
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
09.12.2025.
u 10:05

Katedrala je teško oštećena u potrsu koji je pogodio Zagreb 22. ožujka 2020. godine

Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša rekao je da će gotovo šest godina nakon potresa biti otvorena zagrebačka katedrala, prenosi HRT. Na pitanje novinara kada će katedrala biti otvorena za vjernike, nadbiskup je odgovorio kako će to biti naviješteno. "A vjerujem da će biti u dogledno vrijeme", rekao je. Kutleša vjeruje da se može očekivati i polnoćka u katedrali. 

Katedrala je teško oštećena u potresu koji je pogodio Zagreb 22. ožujka 2020. godine. U potresu, snage 5,5 po Richteru, srušen je vrh južnog tornja, dok je sjeverni toranj ozbiljno stradao. Kasnije je toranj uklonjen iz sigurnosnih razloga. Također su bili oštećeni svodovi i zidovi, kao i brojni kameni te dekorativni elementi. Katedrala je tada zatvorena, a ubrzo je počela dugotrajna obnova. 
Kupnja