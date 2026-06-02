Sprema li se tajni plan za rušenje kancelara Merza? Ovaj bi ga čovjek mogao zamijeniti

Unatoč javnim demantijima vrha njemačkog CDU-a, posljednjih dana sve su glasnija nagađanja o mogućoj smjeni kancelara Friedricha Merza, a kao njegov potencijalni nasljednik najčešće se spominje premijer savezne pokrajine Sjeverna Rajna-Vestfalija Hendrik Wüst. Rasprava se intenzivirala nakon niza medijskih napisa u kojima se navodi da dio članova Unije razmatra mogućnost zamjene Merza zbog sve težeg položaja crno-crvene koalicije i loših rezultata u anketama. U središtu tih špekulacija našao se upravo Wüst, političar koji uživa znatno bolju osobnu popularnost od kancelara i vodi najveću te politički najutjecajniju njemačku saveznu pokrajinu.

Wüst je proteklih dana više puta pokušao ugasiti nagađanja. Premijer Sjeverne Rajne-Vestfalije poručio je da su priče o mogućoj zamjeni kancelara „besmislice“ te upozorio na štetnost personalnih rasprava unutar stranke. Istaknuo je da Njemačka stoji pred velikim izazovima te da Merz u Europi i svijetu djeluje odlučno. "Ima moju punu potporu", tvrdi Wüst. Kako bi pokazali jedinstvo, Merz i Wüst sastali su se u ponedjeljak na stranačkom skupu CDU-a u Meschedeu, u Sauerlandu, izbornoj jedinici njemačkog kancelara. Susret je bio obilježen demonstrativnim iskazima međusobne podrške. Wüst je pred stranačkim dužnosnicima ponovio da su spekulacije o smjeni kancelara „potpuni apsurd“, dok je Merz pohvalio rad pokrajinske vlade i utjecaj CDU-a iz Sjeverne Rajne-Vestfalije na saveznu politiku.

Ipak, unatoč službenim porukama, nagađanja nisu potpuno nestala. Njemački analitičari ističu da Merz posljednjih mjeseci gubi potporu unutar vlastite stranke, dok istodobno raste zabrinutost zbog jačanja krajnje desne Alternative za Njemačku (AfD). Prema anketi koju su objavili Stern i RTL, 41 posto ispitanika smatra da bi promjena na mjestu kancelara mogla koristiti Uniji, iako, vrijedi napomenuti, većina birača CDU-a i CSU-a ne vjeruje da bi smjena donijela pozitivan učinak. Posebnu težinu Wüstu daje činjenica da predvodi najveći pokrajinski ogranak CDU-a, koji tradicionalno ima snažan utjecaj na unutarnje odnose u stranci. Osim toga, dobro je povezan s drugim regionalnim organizacijama CDU-a, zbog čega ga mnogi vide kao jednog od najvažnijih političara stranke nakon Merza.

German Chancellor Friedrich Merz attends a local North Rhine-Westphalia (NRW) Christian Democratic Union (CDU) meeting with NRW State Premier Hendrik Wuest in Meschede, Germany, June 1, 2026.

Za sada nema naznaka da bi se pitanje Merzove smjene doista moglo otvoriti. Ipak, Wüst se sve češće spominje kao jedan od najozbiljnijih kandidata za buduće vodstvo CDU-a. Dodatna pozornost usmjerena je na njegovo sve izraženije međunarodno profiliranje, uključujući nedavni posjet Poljskoj, što je ponovno potaknulo rasprave o njegovim ambicijama na saveznoj razini.

Prema pisanju Table Media, i Merz i Wüst imaju snažan interes smiriti takve spekulacije. Kancelaru je potrebna čvrsta potpora stranke uoči reformi koje planira provesti, a upravo je ogranak CDU-a u Sjevernoj Rajni-Vestfaliji ključan za održavanje njegova autoriteta unutar stranke. S druge strane, ni Wüstu ne odgovaraju glasine o mogućem odlasku u Berlin jer se u toj saveznoj pokrajini 2027. održavaju izbori. Rasprava o zamjeni kancelara trenutačno ne koristi ni jednom ni drugom, no pitanje budućeg vodstva CDU-a očito još nije u potpunosti zatvoreno, zaključuje Table.