USKOK bivšeg suca Općinskog suda u Slavonskom Brodu optužio za krivotvorenje sudskog zapisnika

Mirko Živić, bivši sudac Općinskog suda u Slavonskom Brodu, koji je po nalogu USKOK-a bio uhićen prije nekoliko mjeseci zbog sumnje na zloporabu položaja i ovlasti te krivotvorenje isprave, sada je i optužen jer je USKOK protiv njega podigao optužnicu. Nakon što je prije nekoliko mjeseci uhićen i pritvoren zbog opasnosti od ponavljanja djela, Živić je sam tražio da ga Državno sudbeno vijeće (DSV) razriješi sudačke dužnosti, što je DSV tada i učinio pa mu je bio ukinut istražni zatvor.

Što se tiče onog za što ga USKOK tereti, prema optužnici tereti ga se da je krivotvorio sudski zapisnik u kojem je odlučujući o produljenju istražnog zatvora za Elmira Bairamova, optuženog za krijumčarenje ljudi, u zapisniku naveo da su ročištu nazočili i članovi optužnog vijeća i odvjetnica Bairamova, koja se na odluku o produljenju istražnog zatvora, kako se navodilo u zapisniku, nije žalila. To nije bilo točno jer odvjetnica osumnjičenika nije bila na raspravi, a na raspravi nije bilo ni dvoje sudaca koji su sa sucem Živićem trebali činiti optužno vijeće.

Iako je sudac Živić u spornom zapisniku s rasprave naveo da je na njoj bila Ana-Maria Bogović, odvjetnica osumnjičenika, ispostavilo se da to nije točno jer je na raspravi bila odvjetnička vježbenica bez položenog pravosudnog ispita, koja nije bila ovlaštena zastupati osumnjičenika, a nije se ni na koji način očitovala o produljenju istražnog zatvora. Nadalje, USKOK suca Živića tereti da je tijekom sjednice optužnog vijeća, nazvao odvjetnicu Ana-Mariju Bogović, nakon čega je znajući da je ona nije došla na sjenicu optužnog vijeća o kojoj nije bila uredno obaviještena, u sudski zapisnik nezakonito konstatirao njezinu nazočnost i njezine navodne izjave da se ne protivi produljenju istražnog zatvora te da se odriče žalbe. Na spornom zapisniku inače nema potpisa braniteljice okrivljenika, dok su zapisnik potpisali okrivljenik i ovlašteni tužitelj.

USKOK navodi da je takvim postupanjem sudac Živić uskratio stranom državljaninu pravo na stručnu pomoć branitelja prilikom odlučivanja o produljenju istražnog zatvora, kao i temeljno pravo na podnošenje žalbe protiv odluke o produljenju istražnog zatvora, koja prava su zajamčena Ustavom Republike Hrvatske, Europskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda te Zakonom o kaznenom postupku. Nakon što je bio uhićen, Živić je iznio kratku obranu u kojoj je negirao to za što ga se tereti. Branio se da je svoju sudačku dužnost uvijek obavljao zakonito, stručno, savjesno i na zavidnom nivou. No inkriminiraju ga dokazi iz kojih proizlazi da je Ana-Marija Bogović u konkretnom predmetu na svaku odluku suca Živića o određivanju i produljenju istražnog zatvora Bairamovu od istrage do podizanja optužnice ulagala žalbe, a žalila se i na sporno rješenje o produljenju istražnog zatvora, iako ga je Živić, nezakonito proglasio pravomoćnim.