Ursula von der Leyen: Hrvatska je prava europska priča o uspjehu

Predsjednik Vlade Andrej Plenković primio je novoizabranu predsjednicu Europske komisije Ursulu von der Leyen u Banskim dvorima. Razgovarat će o predsjedanju Hrvatske Europskom unijom, ulasku Hrvatske u schengenski prostor i europodručje, Višegodišnjem financijskom okviru te o drugim aktualnim temama.

Dolazak novoizabrane predsjednice von der Leyen u Hrvatsku, nakon njezinoga boravka u Poljskoj i Francuskoj, osobito je značajan zbog uloge koju će Hrvatska imati 2020. godine kad će po prvi puta predsjedati Vijećem Europske unije.

Von der Leyen uoči dolaska u Hrvatsku, objavila je na Twitteru da je uzbuđena što će doputovati u Hrvatsku, najmlađu članicu Unije i istinsku europsku priču o uspjehu.

Following my visits to Berlin, Paris and Warsaw last week, I’m excited to travel to Croatia today and to Spain and Italy later this week. Croatia is the youngest member of our Union and a true European success story! Thank you for all the support, @AndrejPlenkovic. pic.twitter.com/bZAZbzx7MK