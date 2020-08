Približava se obali SAD-a: Uragan Laura ojačao u oluju četvrte kategorije

Uragan Laura prešao u oluju iznimno opasne četvrte kategorije, izvjestio je američki Nacionalni centar za praćenje uragana. U ovom trenutku vjetar je jačine 225.30 km/h.

- Ostalo je još malo vremena za zaštitu života i imovine - upozorio je centar, prenosi CNN.

Očekuje se kako će uragan Laura pogoditi obalu Teksasa i Louisiane, te nastaviti kroz Arkansas. Savezne države gdje se očekuje najjači udar izdale su upozorenje svojim građanima i pozvale ih na evakuaciju.

Očekuje se da će osim snažnog vjetra i jake kiše, doći i do tornada. U stanju pripremljenosti su i članovi Nacionalne straže navedenih saveznih država.

Astronaut Chris Cassidy objavio je slike uragana na Twitteru snimljene iz svemira.

Views of Hurricane Laura taken from @Space_Station today. Stay safe everyone. pic.twitter.com/KwVvRLA15m