Uoči NATO summita iznenadili se jelovnikom u restoranu. Pogledajte kakvu salatu su im ponudili

Dok su u utorak na periferiji Madrida čekali dolazak predsjednika SAD-a Joea Bidena i druge svjetske čelnike, na mjestu visokog stupnja sigurnosti ovogodišnjeg NATO samita, dužnosnici i novinari bili su nemalo zbunjeni uočivši na vrhu jelovnika u restoranu rusku salatu.

Mješavina graška, krumpira, mrkve i majoneze bila je glavna ponuda jelovnika španjolskog restorana, ali uoči samita na kojem se očekuje da će Rusija zbog invazije na Ukrajinu u novom strateškom konceptu saveza biti označena kao sigurnosna prijetnja, njena prisutnost na jelovniku izazvala je nevjericu.

Foto: SABINE SIEBOLD/REUTERS Russian salad is seen in a menu at the NATO summit media centre restaurant in Madrid, Spain, June 28, 2022. REUTERS/Sabine Siebold Photo: SABINE SIEBOLD/REUTERS

„Ruska salata na samitu NATO-a? Malo sam iznenađen tim izborom jela“, rekao je novinar Inaki Lopez za španjolski medij La Sexta.

Unatoč iznenađenju, ruska salata navodno je rasprodana unutar nekoliko sati. Više se ipak diplomatski razmišljalo po pitanju menija posluženog u utorak navečer na svečanoj večeri u baroknoj palači Santa Cruz u središnjem Madridu.

Jose Andres, španjolski kuhar predstavljen u Netflixovoj seriji Chef's Table koji je bio zadužen za jelovnik svoje je jelo preimenovao u ukrajinsku salatu, kao što je učinio u svojim restoranima diljem Španjolske.