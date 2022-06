Nevjerojatan slučaj s jadranske obale: Pogledajte što su u Opatiji platili čak 517 kuna!

Dva sendviča, tri croissanta, sok od jabuke, Coca-Cola, gazirana voda i dva cappuccina u jednom ugostiteljskom objektu na našoj obali koštaju čak 517 kuna.

Račun s nevjerojatnim cijenama objavljen je na Twitteru, a brzo se počeo širiti društvenim mrežama.

Naime, jedan sendvič u Milenij hotelu u Opatiji stoji 120 kuna, croissant je 30 kuna, a šokiraju i cijene pića. Cappuccino naplaćuju čak 38 kuna, kao i sok od jabuke te Coca-Colu. Gazirana je voda pak tri kune jeftinija pa ona košta 35 kuna.

– Kavana je malo izdvojena od hotela i ni po čemu se ne izdvaja od drugih kavana u Opatiji. Zato ne vidim neki poseban razlog ili posebnu ponudu na temelju koje bi ovako derali ljude. Na stolovima nema cjenika, što možete vidjeti i na fotografijama koje vam šaljem – ispričao je autor fotografije za Riportal.

– Ne znam je li to prekršaj, ali svakako bismo ustali i otišli iz tog lokala da smo negdje vidjeli cijene. Ista reakcija bila je i kod ljudi koji su sjedili stol do nas. Da je bar neka kvaliteta. Još bismo razumjeli da smo tražili i dobili nekakav specijalitet, pa to i košta – ali dva prosječna sendviča od purećih prsa za 240 kn?? Nevjerojatno! Za taj novac mogli smo u Opatiji na pristojan ručak – dodao je.

– 20 dolara za sendvič? Bolje je da su u njemu neke neobične gljive – jedan je od komentara.

Ništa bolje nije ni na splitskoj rivi. Ondje je prije desetak dana račun za sok od jabuke, Somersby, jedan džin i Schweppes plaćen čak 175 kuna. Račun je izdan u kafiću Olive Tree.

Podsjetimo, jučer smo objavili priču Zagrepčanke koja ljetuje u Starom Gradu na Hvaru gdje je kilogram svinjske masti platila čak 35,99 kuna.

"Neću ništa puno pisati, šokirana sam cijenom 1 kg masti, jesam luda što nisam vratila, nisam odmah vidjela cijenu i ostala sam bez riječi", napisala je gospođa u statusu na svom Facebook profilu i objavila račun kao dokaz. "Osjećam se prevareno", napisala je dodatno u komentarima.

