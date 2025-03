Zagrepčani ludi za rezanjem pršuta! Spremni su čekati mjesec dana, a evo po kojim cijenama: 'Rekli su mi da ću se načekati'

Ako nemate za kruh, vi jedite pršut, šala je to na svakidašnju gužvu u pršutoreznici Pršut i točka na tržnici Jarun u Zagrebu. Delicija koje godišnje u Hrvatskoj trošimo oko milijun komada (s turistima), a od toga smo s polovicom u deficitu, nije nimalo jeftina – kilogram vakuumiranog pršuta bez kosti (stručnjaci to ni ne zovu pršutom) košta u prosjeku 25 do 45 eura, a ako je riječ o kakvih 10-ak kilograma s kosti, starosti 12 do 16 mjeseci - i 160 eura u boljim pršutanama. No rijetko je tko vičan samostalnom rezanju pa su pršutoreznice i te kako na cijeni. U pršutu i točki čeka se tako i više od mjesec dana.

- Danas sam ga donijela i rekli su mi da ću se načekati, barem mjesec i nešto dana te da će me zvati kad bude spreman - kaže nam Zagrepčanka B. B. Kako se bliže uskrsni blagdani očekivalo bi se da je to povod gužvi. Tim više što sve više građana potkraj godine navali i na svježe svinjske polovice, već formirane butove, pancete... u trgovačkim lancima pa ih daju poznanicima ili 'stručnjacima' na soljenje, dimljenje i sušenje koji im uz naknadu finiširaju proizvode ili ih pak kupe već gotove. Navodno se više od 30 posto ovog biznisa odvija i na crno. Kako bilo, u u Pršutu i točki tvrde kako gužve za rezanje kod njih nisu tek sezonska pojava. Stalno imaju 50-60 komada 'na čekanju'.

- Ljudi donose svoje pršute i jedva stignemo narezati sve koliko ih ima. Uvijek je tako – jer i naše još režemo, a nas smo trojica - kaže nam Toni, jedan od pršutorezaca. Nedjeljama više ne rade, petkom i subotom uglavnom imaju posla oko svojih pršuta pa nije čudno što se na rezanje čeka najmanje 15-20 dana. Kvaka je zapravo u tome da sve pršute režu ručno, a to – traje. Dodatni marketing im zato ni ne treba, ne mogu ni obaviti posla više nego sada, smije se naš sugovornik, ističući kako prije vakumiranja stavljaju i plastične listiće između feta koji oduljuje posao, pa rezanje naplaćuju četiri eura po kilogramu i 70 centi svaku vakuum vrećicu.

U pršutoreznici Mataš u zagrebačkom Trnju uvjeravaju nas kako se kod njih pak nikad ne čeka dulje od dan-dva, osim kad je "ludnica oko Božića". I pred Uskrs je veća navala no to nije tako strašno, ako su svi zdravi i mogu raditi, kaže nam vlasnik i i glavni 'majstor' Mladen Nekić Mataš. Koliko ih narežu tjedno, kaže da je poslovna tajna. - Taj posao radimo već 23 godine. Kupci su nam zadovoljni i to je najbitnije. Godišnje imamo oko 10-ak tisuća klijenata, naravno ne samo za rezanje pršuta već za druge usluge - objašnjava.

Brojke osciliraju. Uoči Božića dnevno narežu i 100 pršuta, a kad počne korizma dva-tri, deset... Gužve su jače i pred vikend zbog raznih fešti, rođendana..., no u Matašu se sve odvija strojno za razliku od Pršuta i točke pa je to jedan od glavnih razloga zašto se ovdje čeka puno kraće. - Kad smo svi dobre volje dogodi se da pršut donesen ujutro narežemo već do popodne - smije se Mataš. - Za ručno rezanje pršuta treba vam 45 minuta, samo da ga očistite i narežete, a s pakiranjem i sat vremena. To znači da za 100 pršuta treba 100 sati, a to je 15 radnih dana da ništa drugo ne radite. Mi smo prije rezali ručno samo vlastiti pršut i to je malo skuplje, ali vam za to treba vrhunski rezač pršuta inače to nema smisla. A vrhunskog rezača pršuta morate i vrhunski platiti. I onda vam je on većinu godine – dokon, kako se kaže u nas u Dalmaciji, odnosno – bez posla. Takvog čovjeka ne možete plaćati da ne radi jer on košta kao i vrhunski kuhar i to nije malo - zaključio je Mataš.

