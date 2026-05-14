Riječanki preko noći promijenili parkirno mjesto pa joj naplatili kaznu i poslali pauka

Riječanka Lana B. ostala je zatečena kada je na automobilu pronašla kaznu od 90 eura zbog navodnog parkiranja na mjestu rezerviranom za osobe s invaliditetom. Kako tvrdi, vozilo je ostavila na regularnom parkirnom mjestu u Ulici Moše Albaharija, no tijekom noći oznake su promijenjene, a mjesto prenamijenjeno za invalide. Uz kaznu, evidentiran je i pokušaj odvoza vozila paukom, prenosi Fiuman.

"Auto mi je bio parkiran ispred zgrade na plavo označenom parkirnom mjestu. Danas su u 6 ujutro došli i pofarbali žuto oko mog auta bez ikakve obavijesti. Nalijepili su mi kaznu za parkiranje na mjestu za invalide i poslali pauka", ispričala je Lana B.

Dodala je kako su joj djelatnici obližnje trgovine potvrdili da su radnici rano ujutro mijenjali oznake oko automobila. "Poslala sam im mail s pritužbom, kažu da će odgovoriti kroz 15 dana, a kazne koje su mi dodijelili imaju rok tri dana za plaćanje u pola cijene".

Fotografije dostupne na Google Street Viewu iz 2024. godine potvrđuju da se na toj lokaciji ranije nalazilo standardno parkirno mjesto označeno plavim linijama, bez oznake za osobe s invaliditetom.

Nakon što je slučaj dospio u javnost, reagirao je Rijeka plus i ispričao se građanki zbog nastale situacije. Iz tvrtke su pojasnili da je mjesto prenamijenjeno na zahtjev osobe s invaliditetom koja živi u tom dijelu grada. "U želji da se osobi s invaliditetom omogući što brže iscrtavanje i korištenje parkirnog mjesta, došlo je do navedene situacije uslijed nenamjerne pogreške u komunikacijskim kanalima, čime je u potpunosti razumljiva reakcija naše sugrađanke", navodi se u priopćenju.

Rijeka plus potvrdio je kako će račun za intervenciju pauka biti poništen, dok će Prometno redarstvo ukinuti izrečenu prekršajnu mjeru. Iz tvrtke su poručili i da su već uvedene izmjene internih procedura kako bi se izbjegle slične situacije u budućnosti.