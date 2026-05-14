Šušnjar: Nuklearna energija trebala bi pokrivati 30% potreba Hrvatske za strujom do 2040.

Zakonom se utvrđuje da će primjena nuklearne energije u civilne svrhe do 2040. osigurati pokrivanje od najmanje 30% ukupnih godišnjih potreba za električnom energijom – kazao je to jučer u Saboru ministar gospodarstva Ante Šušnjar predstavljajući Zakon o razvoju nuklearne energije u civilne svrhe.

– Predloženim zakonom ne donosi se odluka o gradnji nuklearnog postrojenja niti se njime Hrvatska obvezuje na bilo koji konkretan investicijski projekt. Zakonom se uređuju pretpostavke za razvoj, istraživanje i moguću primjenu nuklearne energije isključivo u civilne svrhe uz najviše standarde sigurnosti. Također, njime se žele osigurati potrebe za stabilnom i sigurnom opskrbom energijom, ostvarenje ciljeva smanjenja emisija stakleničkih plinova te obveze naše zemlje da pravodobno razvija znanje, regulatorne kapacitete i stručni nadzor nad tehnologijama koje se u Europi i svijetu već koriste ili se ubrzano razvijaju – istaknuo je ministar, a prenijela Hina. Referirajući se na pitanja vezana za radioaktivni otpad i istrošeno nuklearno gorivo, Šušnjar je objasnio da se tim zakonom propisuje da se upravljanje tim materijalima može odvijati isključivo u skladu s važećim nacionalnim i međunarodnim propisima.

Na upit SDP-ova Dalibora Domitrovića je li donošenje ovog zakona povezano s izgradnjom AI razvojnog i inovacijskog centra Topusko – Projekt Pantheon, Šušnjar je negativno odgovorio.

– Na izradi zakona i strategije opredjeljenja prema nuklearnoj energetici počelo se raditi puno prije toga. Ali ako želimo razvijati industriju, obrazovanje te taj oblik gospodarstva u pogledu podatkovnih centara, moramo imati energiju. Bez energije nema ni industrije ni obrazovanja pa ni zdravstva. Ako nemate energije, onda imate samo jedan problem – kako doći do energije. Ako imate to sve, onda možete razvijati sve te segmente života – poručio je ministar.

DP-ovac Ivica Kukavica rekao je pak da je pitanje nuklearne energije vezano za dugoročnu energetsku sigurnost i odgovorno planiranje budućnosti Hrvatske. Založio se za politiku koja neće biti vođena podjelama, nego nacionalnim interesima, energetskom stabilnošću i gospodarskom održivošću.

– Cijela Europa danas traži odgovore na izazove energetske neovisnosti, klimatskih ciljeva i sigurnosti opskrbe, a nuklearna energija više nije tema prošlosti, nego dio ozbiljnih razvojnih strategija brojnih europskih država. Ona se prepoznaje kao stabilan i niskougljični izvor energije i može biti snažna potpora obnovljivim izvorima energije, prvenstveno u trenucima kada solarna i energija dobivena vjetrom ne mogu osigurati stabilnost sustava – naglasio je Kukavica, dok je Mostov Marin Miletić pohvalio Vladu što nije "podlegla zelenim manijakalnim talibanskim politikama, kao što je to učinila Angela Merkel u Njemačkoj".

– Merkel je slušala takvu ekipu, oni su isključili nuklearke i Njemačka prolazi tešku gospodarsku krizu zato što su bili pod utjecajem ekotalibana – rekao je Miletić.