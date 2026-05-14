Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 205
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#LELEK
#EUROSONG
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
RASPRAVA U SABORU

Šušnjar: Nuklearna energija trebala bi pokrivati 30% potreba Hrvatske za strujom do 2040.

Zagreb: Sabor raspravlja o prijedlogu zakona o razvoju nuklearne energije u civilne svrhe
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
1/3
Autor
Božena Matijević
14.05.2026.
u 17:58

Nuklearna energija je stabilan i niskougljični izvor energije i može biti snažna potpora obnovljivim izvorima energije, kazao je DP-ov Ivica Kukavica

Zakonom se utvrđuje da će primjena nuklearne energije u civilne svrhe do 2040. osigurati pokrivanje od najmanje 30% ukupnih godišnjih potreba za električnom energijom – kazao je to jučer u Saboru ministar gospodarstva Ante Šušnjar predstavljajući Zakon o razvoju nuklearne energije u civilne svrhe.

Predloženim zakonom ne donosi se odluka o gradnji nuklearnog postrojenja niti se njime Hrvatska obvezuje na bilo koji konkretan investicijski projekt. Zakonom se uređuju pretpostavke za razvoj, istraživanje i moguću primjenu nuklearne energije isključivo u civilne svrhe uz najviše standarde sigurnosti. Također, njime se žele osigurati potrebe za stabilnom i sigurnom opskrbom energijom, ostvarenje ciljeva smanjenja emisija stakleničkih plinova te obveze naše zemlje da pravodobno razvija znanje, regulatorne kapacitete i stručni nadzor nad tehnologijama koje se u Europi i svijetu već koriste ili se ubrzano razvijaju – istaknuo je ministar, a prenijela Hina. Referirajući se na pitanja vezana za radioaktivni otpad i istrošeno nuklearno gorivo, Šušnjar je objasnio da se tim zakonom propisuje da se upravljanje tim materijalima može odvijati isključivo u skladu s važećim nacionalnim i međunarodnim propisima.

Na upit SDP-ova Dalibora Domitrovića je li donošenje ovog zakona povezano s izgradnjom AI razvojnog i inovacijskog centra Topusko – Projekt Pantheon, Šušnjar je negativno odgovorio.

– Na izradi zakona i strategije opredjeljenja prema nuklearnoj energetici počelo se raditi puno prije toga. Ali ako želimo razvijati industriju, obrazovanje te taj oblik gospodarstva u pogledu podatkovnih centara, moramo imati energiju. Bez energije nema ni industrije ni obrazovanja pa ni zdravstva. Ako nemate energije, onda imate samo jedan problem – kako doći do energije. Ako imate to sve, onda možete razvijati sve te segmente života – poručio je ministar.

DP-ovac Ivica Kukavica rekao je pak da je pitanje nuklearne energije vezano za dugoročnu energetsku sigurnost i odgovorno planiranje budućnosti Hrvatske. Založio se za politiku koja neće biti vođena podjelama, nego nacionalnim interesima, energetskom stabilnošću i gospodarskom održivošću.

– Cijela Europa danas traži odgovore na izazove energetske neovisnosti, klimatskih ciljeva i sigurnosti opskrbe, a nuklearna energija više nije tema prošlosti, nego dio ozbiljnih razvojnih strategija brojnih europskih država. Ona se prepoznaje kao stabilan i niskougljični izvor energije i može biti snažna potpora obnovljivim izvorima energije, prvenstveno u trenucima kada solarna i energija dobivena vjetrom ne mogu osigurati stabilnost sustava – naglasio je Kukavica, dok je Mostov Marin Miletić pohvalio Vladu što nije "podlegla zelenim manijakalnim talibanskim politikama, kao što je to učinila Angela Merkel u Njemačkoj".

– Merkel je slušala takvu ekipu, oni su isključili nuklearke i Njemačka prolazi tešku gospodarsku krizu zato što su bili pod utjecajem ekotalibana – rekao je Miletić.
Ključne riječi
energija sigurnost nuklearna energija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!