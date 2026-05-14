PONOVO ZAISKRILO ZBOG VELEPOSLANIKA

Grlić Radman: Milanovićevo ponašanje nije ni državničko ni demokratsko. Dogovor s njim je gotovo nemoguć

Zagreb: Predsjednik Milanović nazočio svečanoj promociji diplomanata Pravnog fakulteta
Slavko Midzor/PIXSELL
Večernji.hr
14.05.2026.
u 19:02

- Za razliku od njega, koji je godinama uvjetovao izbor veleposlanika nikad ranije zabilježenom metodom „50-50“, MVEP i Vlada kontinuirano vode računa o ugledu hrvatske diplomacije - stoji u objavi.

U jeku novih prijepora oko funkcioniranja hrvatske diplomacije i odnosa predsjednika Republike te Vlade oko imenovanja veleposlanika, oglasio se ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman na platformi X. Njegovu objavu prenosimo u cijelosti:

 - Dr. sc. Tomislav Lendić, ovlašten za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za političke poslove MVEP-a, odnosno politički direktor, govoreći o svojoj nedavno tiskanoj knjizi u programu N1 televizije, na upit novinara komentirao je i aktualna pitanja u diplomatskoj službi, uključujući rotacije veleposlanika. Posve je legitimno i opravdano zapitati se – što je sporno u tome da jedan iskusni diplomat, u demokratskom društvu, predstavi svoju stručnu knjigu i iznese svoje mišljenje o postupanju u vezi s imenovanjem veleposlanika? Je li sporno to što ukazuje na činjenicu da je Zoran Milanović odgovoran za izostanak dogovora oko rotacije diplomatskih predstavnika?

Predsjednik Republike ovakvim potezima ponovno pokazuje da ne pridonosi rješavanju otvorenih pitanja u vezi s funkcioniranjem službe vanjskih poslova, nego ih dodatno opterećuje osobnim obračunima, etiketiranjem i pritiscima na svakoga tko se usudi iznijeti svoje mišljenje. Takvo postupanje nije ni državničko ni demokratsko te dodatno potvrđuje zašto je dogovor s njime o bilo kojem važnom vanjskopolitičkom pitanju gotovo nemoguć. Za razliku od njega, koji je godinama uvjetovao izbor veleposlanika nikad ranije zabilježenom metodom „50-50“, MVEP i Vlada kontinuirano, odgovorno i sustavno vode računa o dignitetu, funkcionalnosti i međunarodnom ugledu hrvatske diplomacije. - stoji u objavi. 
Zoran Milanović Gordan Grlić Radman

Avatar Backup
Backup
19:27 14.05.2026.

Grlić-Radman je u pravu. Taj lik radi za rusiju. On je najveća sigurnosna ugroza Hrvatske.

PR
Prki
19:38 14.05.2026.

Milanović je kao premijer bio naj gori očito če biti kao i predsjednik

