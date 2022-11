Ulazak 58 HOS-ovaca u opkoljeni grad: Ništa ne može osporiti da su ušli u grad kad nitko nije dolazio

Da nije bilo HOS-a, Vukovar bi pao u rujnu 1991. godine - govorio je Siniša Glavašević, legendarni radijski izvjestitelj u paklu grada-heroja. Pa ipak, trebalo je proći i nekoliko godina da vlast prizna HOS: državni vrh to je učinio tek 1996., a u Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata od 1. siječnja 2005. HOS se prvi put eksplicitno navodi kao sastavni dio Oružanih snaga RH. No, i 30 godina kasnije, u dijelu javnosti postrojbi se, zbog spornog amblema, počesto lijepe etikete poput “kontroverznih”, no priča o HOS-u vrlo je slojevita. Nasuprot brojnih neistina u kombinaciji s mistifikacijom koja i danas prati nikad dovoljno rasvijetljenu priču o ulozi HOS-a u Domovinskom ratu, treba se držati činjenica, koje neosporno govore kako se postrojba nakon terena u Mejaškom Selu i sudjelovanju u deblokadi zagrebačkih vojarni, u noći 26. rujna uputila u Vukovar.