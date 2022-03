Ukrajinski novinar: Vidite slova? Piše 'djeca' na ruskom, ali zgradu su bombardirali do pepela

Ruske snage bombardirale su u srijedu kazalište u kojem su sklonište od napada potražili civili u Mariupolju, opkoljenom lučkom gradu jugoistočne Ukrajine, objavilo je gradsko vijeće.

Ukrajinski novinar Illia Ponomarenko na svom Twitter profilu svakodnevno izvještava o događajima u Ukrajini, a osvrnuo se i na napad na kazalište. Naveo je da je pored zgrade na ruskom jeziku pisalo "djeca", no da je područje svejedno napadnuto.

- Vidite ovaj crveni krov? To je dramsko kazalište u Mariupolju, zvali smo ga "Dram". Vidite ona mala slova? Piše "DJECA" na ruskom. To je bila poruka posadama ruskih bombardera. Ali znate što - svejedno su zgradu bombardirali do pepela. Jer su životinje - naveo je.

See this red roof?

It’s a drama theater in Mariupol, we called it “the Dram.”

See those little letters on the square? They read “KIDS” in Russian.

That was a message to Russian bomber crews.

But you know what - they bombed the building to ashes anyway.

Because they’re animals. pic.twitter.com/xYOkC7CPm5