FOTO Suza suzu goni! Princ William nije se ustručavao zaplakati pred milijunima, evo zbog čega su ga sustigle emocije

Aston Villa ispisao je jednu od najljepših stranica svoje novije povijesti nakon što je u Istanbulu osvojio Europsku ligu i tako stigao do prvog velikog trofeja nakon dugih 30 godina čekanja. Trijumf engleskog kluba pokrenuo je veliko slavlje među navijačima, a euforija se nije zaustavila samo na tribinama. Posebnu pozornost javnosti privukao je princ William, jedan od najpoznatijih i najvjernijih navijača kluba iz Birminghama, koji je pobjedu Aston Ville doživio iznimno emotivno. Britanski princ utakmicu je pratio iz svečane lože, u društvu svojih najbližih prijatelja, a tijekom susreta nije skrivao napetost ni uzbuđenje. Ipak, nakon posljednjeg sučevog zvižduka emocije su potpuno prevladale. Kamere su zabilježile Williama u izdanju koje javnost rijetko ima priliku vidjeti, daleko od stroge kraljevske suzdržanosti i uobičajenog protokola. Vidno ganut, crven u licu, stisnutih šaka i sa suzama u očima, princ je skakao od sreće, slavio iz sveg glasa i grlio prijatelje oko sebe, piše Daily Mail.

Uz Williama je u loži sjedio Ben Dawes, poznatiji kao “Dawesey”, njegov dugogodišnji prijatelj i osoba koja ga često prati na utakmicama Aston Ville. U društvu princa bili su i Jake van Cutsem te njegov otac Edward van Cutsem, bankar i jedan od Williamovih bliskih prijatelja još iz djetinjstva. Obitelj Van Cutsem već desetljećima njeguje bliske veze s britanskom kraljevskom obitelji, pa ne čudi što su upravo oni bili uz princa u jednom od najemotivnijih sportskih trenutaka za njega.

William nikada nije skrivao koliko mu Aston Villa znači. O svojoj ljubavi prema klubu govorio je u više navrata, a utakmice često prati i sa svojim najstarijim sinom, princem Georgeom, kojemu je također približio navijačku strast prema klubu. Upravo zato sinoćnja pobjeda imala je za njega posebno značenje. Nije to bio samo sportski uspjeh omiljene momčadi, nego trenutak čistog navijačkog zanosa, olakšanja i ponosa nakon desetljeća čekanja. Njegova spontana reakcija brzo se proširila društvenim mrežama i izazvala brojne komentare. Mnogi su istaknuli kako je William tim prizorima pokazao opušteniju, topliju i ljudskiju stranu budućeg britanskog kralja. U trenutku velikog slavlja nije bio samo član kraljevske obitelji, već prije svega iskreni navijač koji je dočekao ostvarenje sna svog kluba.