Ova europska država nema vojsku, nema kriminala, životni standard je fantastičan, međutim postoji caka

Smještena između Francuske i Španjolske, u samom srcu Pireneja, Andora jedna je od najmanjih država na svijetu, ali ujedno i jedna od najposebnijih europskih destinacija. Ova mala kneževina prostire se na svega 468 četvornih kilometara te je poznata po sigurnosti, visokim plaćama, niskim porezima i impresivnoj prirodi, piše Nova.rs. Iako je mnogi doživljavaju prvenstveno kao skijašku destinaciju, Andora krije brojne zanimljivosti koje je izdvajaju od ostatka Europe. Zemlja nema profesionalnu vojsku, a njezinu sigurnost povijesno i politički jamče Francuska i Španjolska. Državom formalno upravljaju predsjednik Francuske i biskup iz španjolskog grada Urgella, zbog čega Andora ima jedan od najneobičnijih sustava vlasti u Europi.

Kada je riječ o sigurnosti, Andora se često ubraja među najsigurnije države na svijetu. Teška kaznena djela iznimno su rijetka, a lokalna policija uglavnom se bavi financijskim prekršajima i povremenim incidentima tijekom turističke sezone. Zanimljivo je i da država ima samo jedan moderan zatvor, u kojem se najčešće nalazi vrlo malen broj zatvorenika — a ponekad nijedan. Andora je godinama slovila kao porezna oaza, a i danas ima među najnižim poreznim stopama u Europi. Upravo zato mnogi imućni pojedinci i tvrtke ovu zemlju smatraju idealnim mjestom za život i poslovanje. Porez na dodanu vrijednost iznimno je nizak pa je Andora poznata i kao odlična destinacija za kupnju tehnike, parfema i luksuznih proizvoda. Međutim troškovi života su također veliki. Da bi životni standard bio visok, takva moraju biti i primanja. Nekretnine su papreno skupe, jer je prostor među Pirinejima geografski ograničen.

Osim toga, država ima vrlo razvijen zdravstveni sustav, a njezini stanovnici ubrajaju se među najdugovječnije ljude u Europi. Tijekom zime Andora postaje prava meka za ljubitelje skijanja. Planinski centri nude stotine kilometara uređenih staza i privlače turiste iz cijele Europe. Ljeti se ista područja pretvaraju u popularne destinacije za planinarenje, biciklizam i adrenalinske aktivnosti u prirodi. Posebnu pažnju privlači Tobotronc, jedna od najpoznatijih atrakcija smještena unutar parka Naturland. Glavni grad Andorra la Vella smatra se najvišim glavnim gradom u Europi. Poznat je po staroj gradskoj jezgri, kamenim ulicama i povijesnim građevinama, ali i po velikim trgovačkim centrima i duty-free trgovinama.

Među najpoznatijim atrakcijama ističe se i Caldea, futuristički termalni kompleks koji se ubraja među najveće spa centre u Europi. Uz moderne skijaške centre i luksuzni shopping, Andora čuva i autentična planinska sela poput Ordino i Pal, poznata po kamenim kućama i srednjovjekovnim crkvama. Među najpoznatijim povijesnim znamenitostima posebno se ističe Sant Joan de Caselles, crkva iz 11. stoljeća koja izgleda poput prizora sa stare europske razglednice. Iako malena površinom, Andora se kvalitetom života, prirodnim ljepotama i jedinstvenim načinom života svakako ubraja među najzanimljivije države Europe.