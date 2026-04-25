NOVI ISPAD

Vučić izvrijeđao Piculu: 'On često govori, a to je obično kratko i glupo'

Beograd: Predsjednik Republike Srbije, Aleksandar Vučić, obratio se medijima u zgradi Generalnog sekretarijata
25.04.2026.
u 14:30

Vučić je rekao da su mediji u Srbiji "profesionalno postupili" objavivši Piculinu izjavu "iako to nisu vijesti"

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas je, komentirajući izjavu izvjestitelja Europskog parlamenta za Srbiju Tonina Picule da je Vučićev režim "glavni izvor nestabilnosti u Srbiji i regiji", rekao da mu je dovoljno da vidi "sliku Picule s kalašnjikovom u rukama" kako bi razumio njegove poruke. "Nisam razumio njegovu poruku. On često govori, a to je obično kratko i glupo. Oni misle da bismo im se trebali dodvoravati kako bi oni promijenili ton o Srbiji. Znate koliko me je briga za to", rekao je Vučić novinarima iz Srbije koji ga prate u Chantilly, u Francuskoj, gdje sudjeluje na Međunarodnoj konferenciji o globalnoj politici (WPC), prenosi Tanjug.

"Ali nisam ga razumio, mislite da je to poruka susjedima? Nije poruka 16 PzH 2000 haubica, nije poruka 16 helikoptera, nije poruka 'mi ćemo nabaviti Meteor rakete za Rafale, a Srbi ne mogu dobiti ni Mica rakete'? To nije poruka susjedima? Nije poruka susjedima stvaranje vojnog saveza s Prištinom i Tiranom? Pa što hoćete, da se ne branimo? Mi smo razumjeli vaše poruke i bit ćemo sposobni i dovoljno snažni da se možemo braniti. Vi nas nemojte napadati, nikome ništa, imat ćemo mir. Mi da napadamo bilo koga nećemo", istaknuo je Vučić.

Rekao je i da "dužnosnici poput Picule izmišljaju stvari" o njegovu boravku tijekom rata u Bosni i Hercegovini i navodnom plaćenom ratnom "Sarajevo safariju" – plaćanju za pucanje na ljude. Vučić je rekao da su mediji u Srbiji "profesionalno postupili" objavivši Piculinu izjavu "iako to nisu vijesti", kao i da je izvjestitelju "jedini cilj srušiti Srbiju". "Oni znaju da sam ja uvijek tu da branim Srbiju i nemam potrebu da im se ulizujem i dodvoravam", dodao je.

Rusija se sprema napasti NATO, a špijuni kažu da znaju i kada? Vrijeme koje procjenjuju je alarmirajuće
Aleksandar Vučić Tonino Picula

PE
Pentagon
14:45 25.04.2026.

Usnija se opet loše ponaša! No no Usnija!

SA
Sanja2107
14:47 25.04.2026.

Ne bi bilo prijatno da Hrvati svakodnevno slušaju pogrdno o svojoj zemlji,kao što Srbi to slušaju od Picule

JO
JovanS
14:54 25.04.2026.

Predsednik samo brani interese svoje zemlje. Picula se godinama meša u unutrašnja pitanja Srbije i logično je da dobije direktan odgovor. Srbija danas sama vodi svoju politiku i ne dozvoljava nikome da je ponižava, ma koliko se to nekome ne sviđalo.

