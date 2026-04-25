Muškarac (35) preminuo 20 minuta nakon što je pušten s hitne: 'Mirzi su izmjerili samo tlak'

Mirza Čengić (35) iz Sarajeva preminuo je 20 minuta nakon što je pušten iz bolnice u Zadru, prenosi 24sata. On je godinama radio u okolici Zadra kao konobar. Počeo je kao sezonac, ali zadnjih godina bio je zaposlen u jednom ugostiteljskom objektu u zadarskom zaleđu. Dana 17. travnja došao je na posao oko 12 sati i odmah se požalio kolegi i najboljem prijatelju da mu nije dobro. "Bio je crven u licu i žalio se da se ne osjeća dobro, da ga boli u prsima. Otišli smo u ambulantu u Ražanac, koja nije radila, pa smo odlučili otići u Zadar. Upalili smo navigaciju koja nas je dovela pred Hitnu", ispričao je najbolji prijatelj pokojnog Mirze.

Međutim navigacija ih je dovela na pogrešno mjesto. Naime, umjesto da ih odvede na Objedinjeni hitni bolnički prijem OB-a Zadar, ona ih je odvela u zgradu Poliklinike u kojoj je i Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije. "U nas u Bosni kad dođete u ruke liječnika, onda ste u njihovim rukama i oni vas odvedu gdje treba. A ovdje je Mirzi izmjeren tek tlak", kaže njegov prijatelj. Dodaje kako mu je žao što nije ušao s njim u ambulantu, iz koje je pušten pod dijagnozom hipertenzije i naputkom da u slučaju pogoršanja stanja zove 194.

"Stali smo na pumpu jer je tražio vode, malo smo i pričali. Kraj Mazije mu se stanje pogoršalo, postao je modar u licu i odmah smo nazvali Hitnu, koja nam je davala instrukcije, i to su nam objašnjavali jako dobro. Masirali smo mu srce i on se borio cijelo to vrijeme. Hitna je stigla za desetak minuta, dali su mu adrenalinske injekcije. Aparati su pokazivali puls i tim je dao sve od sebe da se Mirza spasi. Sve je to trajalo punih sat vremena, no ishod je bila nažalost smrt", govori prijatelj. Nije mu jasno kako je Mirza pušten kući samo nakon mjerenja tlaka.

"Pa ja sam konobarčić, rekli bi zli ljudi, pa sam svejedno vidio da nešto nije u redu. Mi jesmo iz Bosne, i kod nas se svašta događa, ali sam mislio da je ovo ipak klasa iznad nas, ipak je to Europska unija, pa da je i medicinska skrb bolja. Napominjem, da je moj prijatelj bio dobrog općeg stanja, nikad nije bio bolestan, a to tvrdim jer smo deset godina najbolji prijatelji i puno smo vremena provodili skupa. O gazdama i ljudima iz Ražanca mogu samo reći hvala na pomoći i empatiji. Vlasnik lokala je išao u ambasadu BiH, organizirao sve što je mogao oko prijevoza tijela što se tiče hrvatskih papira. Došao je i na dženazu na Gradskom groblju Bare, a ja se uskoro vraćam u Hrvatsku, na posao, ali bez najboljeg prijatelja". Iste emocije dijeli i Mirzina obitelj u Sarajevu.

"Moj posinak je obožavao Zadar i posao gdje je radio. Bio je dobrog zdravlja, volio je ribolov i planinarenje, i prošao je cijelu svoju zemlju, a izvrsno je poznavao i hrvatske planine. Mi još skupljamo dojmove, dolazi nam rodbina u kuću jer nitko još ne može vjerovati da smo se oprostili od do neki dan zdravog sina. Ustrajat ću da se sazna istina i da onaj tko je odgovoran da bude sankcioniran. I to ne zbog Mirze, koji se neće vratiti, nego zbog svih onih koji traže medicinsku pomoć. Sve i da je došao na krivo mjesto, on nije promašio ustanovu, oni su ga trebali usmjeriti gdje treba. Ma da su mu samo izvadili krv, vidjeli bi da je infarkt u razvoju", rekao je Armin Čengić.

Dok rodbina i prijatelji tuguju za gubitkom Mirze, u tijeku je postupak nadzora i utvrđivanje činjenica koje su prethodile tragediji. V. d. ravnatelja ZHMZŽ-a Mladen Oluić potvrđuje da je upoznat sa slučajem i kaže da je odmah po saznanju pokrenut interni stručni nadzor nad postupanjem djelatnika Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije.

"S obzirom na to da je postupak nadzora u tijeku, u ovom trenutku ne možemo iznositi detaljne informacije o okolnostima događaja niti o eventualnim preliminarnim nalazima. Po završetku nadzora javnost će biti pravovremeno obaviještena o svim relevantnim činjenicama", izjavio je Oluić za Zadarski list. Kako se vrijeme nadzora bliži kraju, obitelj i prijatelji se nadaju da će saznati što je pošlo po zlu koji je rezultirao izgubljenim životom.