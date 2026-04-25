Mladića u Zagrebu iznuđivali 10 godina, uzeli mu oko 100.000 eura

Zagrebačka policija je, u suradnji s kolegama iz dubrovačko-neretvanske županije, uhitila dvojicu mladića starih 28 i 31 godinu zbog sumnje da su godinama iznuđivali 25-godišnjaka. Kako se navodi u priopćenju policije, sumnja se da je prvoosumnjičeni 31- godišnjak, kako bi se materijalno okoristio, u svibnju 2016. godinu angažirao tada maloljetnog oštećenika da proda jedan kilogram marihuane te da mu od prodaje droge donese novac.

"Nakon što je maloljetniku droga navodno otuđena prilikom dogovorene kupoprodaje, osumnjičeni ga je započeo zastrašivati i prijetiti mu, prisilivši ga na otplatu rata kredita od 200.000 kuna u ime navodnog duga", navodi policija. Zbog straha maloljetnik je učinio navedeno i osumnjičenom je plaćao više tisuća kuna mjesečno. Dvije godine kasnije osumnjičeni je prisiljavao oštećenika, koji je tada radio kao konobar, da vara goste lažnim novčanicama, tvrdeći da na taj način vraća dug. Kada je odbio, osumnjičeni je angažirao drugu osobu da oštećenika fizički napadne.



"Napadi i prijetnje nastavili su se i 2022. godine presretanjem u prometu pred članovima obitelji. U veljači ove godine, osumnjičeni je oštećenika odvezao u Gornju Bistru gdje ga je prisilio da putem mobitela podigne online pozajmicu od 3.000 eura i preda mu novac, uz tvrdnju da mu duguje još 30.000 eura", stoji u priopćenju. Policija procjenjuje kako je mladić, unatrag 10 godina isplatio oko 100 000 eura osumnjičenom.





"Također, sumnja se da je drugoosumnjičeni 28-godišnjak oštećeniku prije nekoliko godina pozajmio određeni novčani iznos. Zbog kašnjenja s isplatom, angažirao je osobu koja je prijetnjama prisilila oštećenika da mu preda 25.000 kuna. Nakon toga, zbog kontinuiranog zastrašivanja, oštećenik mu je u više navrata isplatio još oko 75.000 kuna na ime nepostojećeg duga."



Prema navodima policije, dugogodišnje maltretiranje je kod 25-godišnjaka izazvalo osjećaj uznemirenosti i straha za vlastiti život, kao i za život članova njegove obitelji. Nakon dovršenog istraživanja, osumnjičenici su predani pritvorskom nadzorniku, a posebno izvješće dostavljeno je Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu.