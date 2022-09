Ukrajina oslobodila više od 20 naselja u Harkivu; SAD želi reformu Sigurnosnog vijeća

Danas je 197. dan ruske invazije na Ukrajinu. Ukrajina je pokrenula iznenadni protunapad u sjeveroistočnoj regiji Harkova, rastežući dodatno ruske snage koje su također suočene s ukrajinskim napadima na jugu. Bjelorusija je započela vojne vježbe u blizini poljske granice, a nedaleko od glavnog grada Minska i sjeveroistočne regije Vitebsk, priopćilo je u četvrtak ujutro ministarstvo obrane. Ukrajinsko slovo Ї koje je postalo simbol otpora posljednjih se dana u većim količinama pojavilo na ulicama okupiranog Mariupolja.

Tijek događaja:

13:57 - Ruska invazija Ukrajini je do 1. lipnja prouzročila izravnu štetu veću od 97 milijardi dolara, no ponovna izgradnja zemlje mogla bi stajati blizu 350 milijardi dolara, pokazuje izvješće Svjetske banke, ukrajinske vlade i Europske komisije objavljeno u petak.

Navodi se da je Ukrajina pretrpjela 252 milijarde dolara gubitka zbog poremećaja u gospodarskim tokovima i proizvodnji, kao i dodatne troškove povezane s ratom.

Očekuje se da će se raseljavanjem trećine ukupnog stanovništva Ukrajine stopa siromaštva od predratnih 2 posto povećati na 21 posto.

U izvješću se procjenjuje da su do 1. lipnja potrebe ukrajinske obnove dosegle 349 milijardi dolara, što je oko 1,6 bruto domaćeg proizvoda zemlje od 200 milijardi dolara u 2021.

12:20 - U ruskom zračnom napadu pogođena je u petak ujutro bolnica u ukrajinskoj sjeveroistočnoj oblasti Sumi pri čemu je zgrada uništena, a veći broj ljudi je ranjen, rekao je guverner regije.

"Rusko zrakoplovstvo, koje nije prešlo ukrajinsku granicu, pucalo je na bolnicu. Prostori su uništeni, ima ranjenih", napisao je na Telegramu guverner. Dmitro Zivicki rekao je da se bolnica nalazi u okrugu Velika Pisarivka, koji graniči s Rusijom.

Moskva negira da gađa civile. Reuters nije odmah mogao provjeriti to izvješće.

10:45 - Ukrajinska vojska vratila je od početka rujna pod svoj nadzor više od 1000 kilometara četvornih svog teritorija koji je Rusija okupirala, objavio je predsjednik Volodimir Zelenski. "U obrambenoj operaciji koja još traje, naši junaci već su oslobodili desetke naselja", rekao je Zelenski u obraćanju u četvrtak navečer.

Prethodno je Zelenski potvrdio da su ukrajinske snage uspjele pod svoj nadzor vratiti mjesto Balaklija u pokrajini Harkiv. Pokazatelji su to da kontraofenziva na istoku Ukrajine protiv ruskih snaga daje rezultate, piše agencija dpa.

"Sada su naši vojnici prodrli 50 kilometara u neprijateljske obrambene linije", rekao je predstavnik glavnog stožera Oleksij Hromov za dpa u četvrtak. Ukrajinske snage također su se probile do 2 kilometra pored Kramatorska u istočnoj regiji Donecku. Uspjele su potisnuti ruske snage pored Slovjanska do 3 kilometra te osloboditi selo Ozerne, rekao je. U južnoj regiji Hersonu, potisnule su ruske snage do 2 kilometra, a u nekim područjima i do nekoliko desetaka kilometara, kazao je .

Ukrajina je u protunapadu ukupno osvojila više od 700 kilometara četvornih teritorija, rekao je Hromov o kontraofenzivi koja je počela u kolovozu. Situaciju na drugim dijelovima bojišnice opisao je kao "tešku, ali ne kritičnu", dok ruske snage nastavljaju s napadima. Međutim, unatoč izjavama ukrajinske vojske, uprava koju su na istoku zemlje postavili Rusi u nekim okupiranim područjima oko Harkiva tvrdi da su Balaklija i selo Ševčenkov i dalje pod ruskim nadzorom.

9:13 - Linda Thomas-Greenfield, američki ambasador u UN-u, rekla je da će se SAD zalagati za reforme unutar Sigurnosnog vijeća, uključujući pravilo veta. Napomenula je kako je od 2009. Rusija uložila veto 26 puta. Predsjednik Zelenski već je kritizirao Sigurnosno vijeće UN-a i pozivao na reformu organizacije.

9:09 - Škola ekonomije u Kijevu objavila je podatke prema kojima je ruska invazija nanijela 114.5 milijardi dolara štete infrastrukturi u Ukrajini. Procjenjuju kako će biti potrebno najmanje 197.8 milijardi dolara za oporavak zemlje.

9:07 - Predsjednik Volodimir Zelenski objavio je video ukrajinske zastave iznad grada Balakije. "Balakija u oblasti Harkiv je pod ukrajinskom kontrolom. Naredba izvršena" kažu vojnici u videu. Vojska prijavljuje da je više od 20 naselja oslobođeno od kad je Ukrajina pokrenula kontraofenzivu.

⚡️Zelensky publishes video of Ukrainian flag over Balakliia.



“The city of Balakliia, Kharkiv Oblast, is under (Ukrainian) control. The order is complete,” say soldiers in a video published by President Volodymyr Zelensky.



Video: Volodymyr Zelensky / Instagram pic.twitter.com/qIuLfGbmGF