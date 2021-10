Uhićena tri navijača tijekom utakmice u Osijeku: Policija objavila koje im kazne prijete

Tri su navijača uhićena tijekom nogometne utakmice Hrvatske i Slovačke u Osijeku u ponedjeljak navečer.

- Jedan navijač je pokušao ući na stadion pod utjecajem alkohola s nevažećom ulaznicom, a dva navijača su palila pirotehnička sredstava i boravili na stadionu pod utjecajem alkohola - izvijestila je PU osječko-baranjska.

Po zakonskim odredbama, novčanom kaznom od 2000 do 15.000 kuna ili kaznom zatvora u trajanju do 30 dana kaznit će se osoba koja pokuša ući dolazi i boravi na prostoru športskog objekta u alkoholiziranom stanju iznad 0,50 promila, a za bacanje predmeta u natjecateljski prostor ili gledateljski prostor športskog objekta propisana je novčana kazna od 5000 do 25.000 kuna ili kazna zatvora od 30 do 60 dana.

- Prekršajni sud može počinitelju prekršaja propisanog Zakonom o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima uz novčanu kaznu i kaznu zatvora, pored zaštitnih mjera i mjera opreza propisanih Prekršajnim zakonom izreći i zaštitnu mjeru zabrane prisustvovanja određenim športskim natjecanjima na području Republike Hrvatske s obvezom javljanja u policijsku postaju, kao i zabrane prisustvovanja određenim športskim natjecanjima na području RH s obvezom boravka u policijskoj postaji te zabrane odlaska na određena športska natjecanja u inozemstvu na kojima sudjeluju hrvatske reprezentacije ili športski klubovi s obvezom javljanja u policijsku postaju i obvezom predavanja putne isprave - navode iz policije.