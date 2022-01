Uhićena četvorka koja je provaljivala u bankomate

Policijski službenici Policijske uprave sisačko-moslavačke su u suradnji s policijskim službenicima Policijske uprave zagrebačke, dovršili su višemjesečno složeno kriminalističko istraživanje nad četvero hrvatskih državljana starosti 23, 25, 28 i 30 godina, zbog sumnje u počinjenje četiri kaznena djela teških krađa provaljivanjem u bankomate u pokušaju i kaznenog djela dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom.



Kriminalističkim Istraživanjem je utvrđeno da su 25-godišnjak i 30-godišnjak, zajedno s još jednom osobom, 22. prosinca 2020. godine, na području općine Vrbovec u mjestu Dubrava, pokušali provaliti u bankomat koji se nalazio u sklopu zgrade Općine, eksplozijom plinske smjese u čemu nisu uspjeli.



Nadalje je utvrđeno da su 25-godišnjak i 30-godišnjak, zajedno s još jednom osobom, 30. prosinca, 2020. godine, na području mjesta Rugvice u mjestu Jalševec, na isti način pokušali provalit u bankomat koji se nalazio smješten u objektu Dječjeg vrtića.



Također postoji osnovana sumnja da su 25-godišnjak, 28-godišnjakinja i 30-godišnjak, 10. siječnja 2021. godine, na području Popovače u mjestu Voloder, pokušali provaliti u bankomat koji se nalazio u sklopu trgovine eksplozijom plinske smjese kojom prilikom je došlo do znatnih oštećenja bankomata kao i prostora i robe u samoj trgovini.



Potom su 31. siječnja 2021. godine, 23-godišnjak, 25-godišnjak i 30-godišnjak, u mjestu Velika Ludina, pokušali provaliti u bankomat koji se nalazio u sklopu Društvenog doma također eksplozijom plinske smjese kojom prilikom je došlo do znatnog oštećenja bankomata, a uslijed izazvane eksplozije došlo je i do požara zgrade Društvenog doma i krovišta te je oštećenjem bankomata na prostoriji Hrvatske pošte i Društvenog doma nastala znatna materijalna šteta.



Po dovršenom kriminalističkom istraživanju osumnjičeni su uz posebno izvješće zbog navedenih kaznenih djela predani pritvorskom nadzorniku Policijske uprave sisačko-moslavačke.