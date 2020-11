Plenković replicirao Milanoviću: 'Poštujem i ljude koji rade u kotlovnicama'

Premijer Andrej Plenković davao je izjave nakon sjednice predsjedništva HDZ-a. Na pitanja novinara o VNS-u i predsjedniku Zoranu Milanoviću rekao je da je to sasvim nebitna tema.

Komentirao je interpelaciju koju je protiv ministra Tomislava Ćorića pokrenula oporba.

- Cijela ta inicijativa je promašena, to ima više veze s Milanovićevom vladom, tarife, to ima najmanje veze s mojom vladom, rekao je.

Novinari su premijera upitali kako komentira komunikaciju s Pantovčaka.

- Kakvo je to pitanje? - rekao je Plenković.

- Na prošloj sjednici VNS-a od onih koji tamo nisu prema zakonu je bio ministar Beroš. Tad sam govorio o koroni i krenulo je moje redikuliranje, a sada je ispalo da cijeli svijet nije vidio takvu pandemiju, neku krizu. Taj gospodin je prihvatio te sve ljude na sastanku, ne znam čemu toliko poslije lamentiranje.

Rekao je kako nije gledao intervju koji je predsjednik Milanović danas dao za Večernji list. Premijer je dodao kako je predsjednik Milanović u intervjuu vrijeđao ljude.

- Poziv za sastanak koji ide ministrima koji su po zakonu pozvani potpisuju predsjednik države i vlade. Da bi došlo do potpisivanja potrebno je da oni koji to potpisuju i njihovi uredi dogovore vrijeme, lokaciju, teme sastanka... Za to postoje predstojnici ureda. Za to ne treba u intervjuu vrijeđati te ljude.

- Ja poštujem ljude koji rade u kotlovnicama, pošteno, ali koga on diskvalificira, svog ili mog predstojnika ureda? Hajdemo vidjeti tko normalno surađuje, a tko ne. Ne vidim potrebu da razgovaram s njim telefonom. Građani su nas birali da provodimo programe, a ne da se vrijeđamo, rekao je Plenković.

Komentirao je i okupljanje u vrijeme blagdana, ali i okupljanje u Vukovaru.

- Sutra je sastanak Vijeća za domovinski pijetet, pa ćemo tamo raspraviti. Bit će organizirano dostojanstveno, zahvaljujući ovoj vladi je dan obilježavanja pada Vukovara neradan, rekao je premijer, ne odgovarajući precizno na pitanje kako će se i dopustiti masovni odlazak ljudi u Vukovar i provoditi epidemiološke mjere, rekao je.

Što se tiče epidemiološke situacije i novoj vijesti o mogućem cjepivu, rekao je da Europska unija igra na sve moguće karte i da će se cjepivo nabaviti čim ga dobije EU.

- To je naša sigurnost i obaveza, rekao je.

